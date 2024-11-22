Події

18:20 22.11.2024

Сили оборони збили 64 російських БПЛА - ПС ЗСУ

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Сили оборони збили 64 російських БПЛА - ПС ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти з 01:30 п'ятниці, 22 листопада, атакують Україну ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу з російського Орла, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника. До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Станом на 17:30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, 41 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно, через активну протидію РЕБ Сил оборони, і ще два російських БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Росії та Білорусі.

Чотири ворожих БПЛА залишаються в повітряному просторі України.

Теги: #ппо #бпла

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