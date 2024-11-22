Повітряна тривога на Київщині тривала понад 10 годин, ворожі цілі знищено - обладміністрація

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Повітряна тривога в Київській області тривала понад 10 годин, ворожі цілі знищено, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє тероризувати Київщину атаками БпЛА. Попередня повітряна тривога тривала більше ніж 10 годин. В області активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Дякую нашим оборонцям неба за надійний захист. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомляється, падіння уламків фіксуються поза населеними пунктами на відкритих ділянках місцевості. Уламками збитих цілей пошкоджено один легковий автомобіль.

В області знову оголошено повітряну тривогу.