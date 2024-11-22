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17:18 22.11.2024

Суд призначив 10 років в'язниці поплічнику РФ, який спрямовував російські ракети на артпозиції ЗСУ поблизу Слов'янська - СБУ

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Суд призначив 10 років в'язниці поплічнику РФ, який спрямовував російські ракети на артпозиції ЗСУ поблизу Слов'янська - СБУ

Суд засудив до 10 років позбавлення волі російського інформатора, який діяв на Донеччині й коригував ворожий вогонь по бойових позиціях українських військ на слов'янському напрямку, повідомила Служба безпеки України.

"За даними слідства, засудженим є 55-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські дописи в забороненій соцмережі "Однокласники". Надалі він вів комунікацію з ворогом через анонімний чат у месенджері, куди надсилав геолокації потенційних цілей", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в п'ятницю.

Для конспірації інформатор видаляв листування зі своїм російським куратором після кожного сеансу зв'язку.

Як повідомляється, під прицілом окупантів були опорні пункти оборони та вогневі позиції далекобійної артилерії Збройних сил України.

Працівники СБУ затримали зловмисника в листопаді 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Слов'янську.

Під час обшуку в помешканні засудженого вилучили ноутбук і мобільні телефони, які він використовував для спілкування з окупантами.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив ворожому корегувальнику 10 років позбавлення волі.

Теги: #донеччина #суд #сбу

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