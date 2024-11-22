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11:44 22.11.2024

Частка українців-курців знизилася до 27%, більше курить молодь

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Частка українців-курців знизилася до 27%, більше курить молодь

Частка українців, які вживають тютюнові або нікотинові вироби, у вересні-жовтні 2024 р. знизилася до 27%, у 2022 році цей показник становив 32%. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Результати дослідження демонструють відновлення тенденції до зниження споживання тютюнових і нікотинових виробів: 27% українців вживають тютюнові та нікотинові вироби, серед них щодня курять 23% опитаних, епізодично - 4%. Це може свідчити про ефективність антитютюнового Закону №1978, який у повному обсязі набув чинності в 2023 році, та політики щорічного підвищення акцизів", - ідеться в повідомленні КМІС на сайті за підсумками дослідження.

Зазначається, що порівняно з груднем 2023 року частка тих, хто вживає тютюнові або нікотинові вироби, знизилася з 30% до 27%, у 2022 році цей показник становив 32%.

"Тобто ми спостерігаємо тенденцію до зниження поширеності вживання тютюну та нікотину серед дорослого населення. Також знижується споживання традиційних сигарет, тоді як споживання новітніх тютюнових і нікотинових виробів, навпаки, зростає. Загалом зберігається тенденція до того, що більше курять респонденти молодшої вікової категорії", - прокоментувала дослідження заступниця директора КМІС Вікторія Захожа.

У повідомленні КМІС зазначено, що опитування демонструє найвищий рівень споживання тютюнових і нікотинових виробів серед молодої вікової групи 18-39 років: 27% респондентів цього віку є щоденними курцями. Водночас зростає споживання тютюнових виробів для електричного нагрівання, особливо серед молоді: 45% молодих українців віком 18-29 років курять ТВЕНи, тоді як ще рік тому цей показник становив 37%.

Такі дані корелюються з рівнем впливу реклами тютюнових і нікотинових виробів: загалом їй піддаються 43% опитаних, тоді як серед молоді віком 18-39 років - до 63% респондентів. Найчастіше спостерігають рекламу тютюнових і нікотинових виробів у місцях торгівлі - 32% опитаних, на другому місці - банерна реклама в інтернеті (18%).

Дослідники виявили високий рівень ефективності комбінованих (графічне + текстове) медичних попереджень на тютюнових виробах для паління, що були впроваджені з 11 липня 2024 року: 94% курців помічають такі попередження, 62% курців вони стимулювали до певних дій з відмови від паління. Тоді як серед курців тютюнових виробів для нагрівання 74% помічають текстові попередження і лише 44,5% задумалися про відмову.

Соціологи фіксують, що більшість українців підтримують антитютюнові заходи, спрямовані на захист молоді від залучення до вживання тютюнових і нікотинових виробів. Абсолютна більшість респондентів підтримує заборону реклами брендів електронних пристроїв для паління та електронних сигарет (70%) і заборону видимого розміщення пачок тютюнових виробів у місцях торгівлі (68%). Дві третини опитаних підтримують заборону ароматизованих тютюнових виробів (62%), понад половину опитаних підтримують підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та рідини до електронних сигарет (56%). Запровадження стандартизованої упаковки підтримують 50% респондентів.

Всеукраїнське опитування "Вживання тютюнових і нікотинових виробів та ставлення до антитютюнових заходів" проводив Київський міжнародний інститут соціології у вересні-жовтні 2024 року в межах регулярного "Омнібусу" на замовлення ГО "Життя". Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Опитано 2019 респондентів віком від 18 років.

Теги: #курці #опитування #кміс

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