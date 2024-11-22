В Україні включено в роботу 84% котелень - Держенергонагляд

Станом на ранок 22 листопада включено в роботу 84% котелень від загальної кількості в країні, повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) із посиланням на інформацію Київської міської та обласних державних адміністрацій у п'ятницю.

"Подача тепла здійснюється для 91% житлових будинків, а також понад 94% соціально-важливих об'єктів (заклади охорони здоров’я, дошкільної та шкільної освіти)", - зазначили в інспекції.

Наразі повністю завершено підключення теплопостачання споживачам у 12 областях. У решті регіонів цей процес триває під контролем органів місцевого самоврядування.

Водночас залишається складною ситуація з початком опалювального періоду в деяких населених пунктах на прифронтових територіях, зокрема внаслідок погіршення безпекової ситуації та значних руйнувань критичної інфраструктури в Покровську (Донецька обл.) і сел. Слобожанське (Харківська обл.).