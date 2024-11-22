До 32 зросла кількість постраждалих від ракетного удару в Кривому Розі

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 21 листопада чисельність постраждалих збільшилася до 32-х, госпіталізовано 12 осіб, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уранці п'ятниці, 22 листопада.

"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей. У лікарнях перебуває 12 осіб, серед них одна дитина. Двоє дорослих у важкому стані. Усім надається вся необхідна допомога", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Вілкула, триває робота з ліквідації наслідків учорашнього ракетного удару. Працюють бригади комунальників. Штаб допомоги людям поруч із місцем удару працюватиме сьогодні, 22 листопада, з 08:00 до 20:00. Там видають будівельні матеріали та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. Кому це необхідно, також буде надано допомогу з тимчасовим розселенням.

Як повідомлялося 21 листопада, кількість постраждалих унаслідок ранкового російського удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області зросла до 31 людини, серед них двоє дітей.

Унаслідок ракетної атаки в місті, крім адмінбудівлі, пошкоджено 49 житлових будинків, пошту, магазин, ЛЕП, авто. У 32 будинках пошкоджено покрівлю, пошкоджено 517 вікон.