Окупанти намагаються прорвати оборону на покровському та курахівському напрямках - Генштаб

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На фронті відбулося 174 бойових зіткнення, приблизно 50 разів ворог атакував на покровському напрямку, на курахівському було 26 штурмів, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 четверга, 21 листопада.

Так, за даними Генштабу, на покровському напрямку противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького і Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. Одинадцять атак тривають, ситуація контрольована.

"Втрати окупантів на напрямку склали 208 військових вбитими та пораненими, також українські воїни знищили бойову броньовану машину та чотири автомобілі загарбників", - зазначається у зведенні.

Водночас на курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. "Шістнадцять бойових зіткнень завершено, ще десять - досі тривають", - зазначили в Генштабі.

На харківському напрямку противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці. За попередніми даними, втрати противника на напрямку становили 52 військовослужбовці вбитими та пораненими, також наші захисники знищили танк, чотири бойові броньовані машини, протитанковий ракетний комплекс і пошкодили три автомобілі окупантів.

На куп'янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колесниківки, Загризового та Лозової.Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще два бойові зіткнення тривають.

На лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.Три бойові зіткнення тривають досі.

На краматорському напрямку ворог тричі штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває бій.

На торецькому напрямку, за підтримки авіації, противник п'ять разів атакував позиції українських підрозділів біля населеного Торецька та Щербинівки.

На времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопільського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Наразі ще триває дві атаки окупантів.

На оріхівському напрямку війська загарбників один раз штурмували позиції Сил оборони в районі П'ятихаток.

На придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки, противник успіху не мав.

На інших напрямках - без особливих змін.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах і містах. Українські воїни відбили 27 ворожих штурмів.