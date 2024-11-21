Сьогодні Путін визнав, що він зробив другий крок до ескалації, світ має на це відреагувати - Зеленський

У своїй сьогоднішній заяві Володимир Путін визнав, що до розширення війни було застосовано нову балістичну ракету, це є порушенням Статуту ООН, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Було застосовано нову балістичну ракету. Путін вдарив по нашому місту Дніпру - одному з найбільших міст України. Це очевидне і серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України - контингенту в щонайменше 11 тисяч солдатів", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Глава Української держави підкреслив, що "Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну".

"Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, всі інші країни світу. Путін єдиний, хто розпочав цю війну - абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна тривала вже понад тисячу днів", - наголосив Зеленський.

За його словами, балістична ракета, застосована проти України сьогодні, є черговим доказом, що РФ точно не хоче миру.

"І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права; наше право на самооборону таке саме, як і будь-якої іншої нації", - пояснив президент.

Він додав, що Путін "не тільки робить війну довшою", а й щоразу "плює в обличчя" тим, хто хоче відновлення миру, коли російські ракети б'ють по українських містах, коли Україну щоночі атакують іранські "шахеди", коли на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї.

Крім того, Зеленський наголосив, що світ має на це реагувати, зараз сильної реакції немає.

"Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить", - підкреслив глава держави.

Він наголосив на важливості того, щоб Путін відчував, чого варті його хворі амбіції, що необхідно реагувати, тиснути і примушувати Росію до справжнього миру, який можливий тільки завдяки силі.

"Інакше будуть нескінченні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України. Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно", - підсумував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін увечері підтвердив нанесення удару у відеозверненні. Він стверджує, що російські військові провели випробування однієї з новітніх балістичних ракет середньої дальності "Орешник", і це випробування нібито було успішним. Мішенню, як стверджує диктатор, став завод "Південмаш" у місті Дніпро. Він також стверджує, що "сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють".

Путін також підтвердив повідомлення у ЗМІ, що Збройні сили України раніше атакували цілі в Брянській і Курській областях, застосувавши американські ракети ATACMS і франко-англійські Storm Shadow (SCALP).Він заявив, що Москва вважає себе вправі застосувати зброю проти військових об'єктів країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти РФ.