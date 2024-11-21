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20:49 21.11.2024

Метт Гетц зняв кандидатуру на посади генпрокурора та глави Мін'юсту США

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Метт Гетц зняв кандидатуру на посади генпрокурора та глави Мін'юсту США

Колишній конгресмен-республіканець від штату Флорида Метт Гетц у четвер зняв кандидатуру на посади генерального прокурора та міністра юстиції США.

"Часу, щоб його витрачати на невиправдано тривалу бійку у Вашингтоні, немає, тому я знімаю кандидатуру з розгляду на посаду генерального прокурора", - написав Гетц у соцмережі Х.

"Міністерство юстиції в адміністрації Дональда Трампа має бути готове до першого дня його президентства. Я, як і раніше, повністю відданий тому, щоб Трамп став найуспішнішим президентом в історії. Для мене завжди залишиться великою честю, що Трамп запропонував мою кандидатуру на посаду глави Міністерства юстиції", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що багато сенаторів-республіканців не вважають підходящою кандидатуру ексконгресмена Метта Гетца на посаду міністра юстиції США.

"Більше ніж половина республіканців у Сенаті, зокрема в найвищому керівництві, заявляли, що не бачать перспектив для затвердження Гетца на посаді генпрокурора й не мають наміру підтримувати", - повідомляв телеканал NBC.

Водночас обраний віцепрезидент США Джей Ді Венс і його помічники намагалися переконати сенаторів проголосувати за Гетца.

У міністерстві юстиції США також піддали критиці рішення Трампа висунути кандидатуру Гетца на посаду глави відомства. Телеканал NBC, зокрема, нагадав, що Гетц раніше регулярно критикував роботу Мін'юсту і ФБР, особливо у зв'язку з розслідуванням штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Крім того, Гетц раніше був фігурантом федерального розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, але проти нього обвинувачень не висували.

Теги: #кандидатура #відвід #сша #генпрокурор

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