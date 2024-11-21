Для відновлення енергопостачання деокупованої Кам'янки на Харківщині фахівцям знадобилося заново побудувати електромережі - "Харківобленерго"

Фахівці АТ "Харківобленерго" завершили відновлювальні роботи в селі Кам'янка Ізюмської міської територіальної громади, одному з найбільш зруйнованих населених пунктів у регіоні.

"Обсяги руйнувань були такими великими, що спочатку взагалі були сумніви щодо того, чи доцільно відновлювати електропостачання в цій місцевості. Значною проблемою стала замінованість території. Кам'янка майже вся була всіяна "пелюстками", фіксувалися непоодинокі випадки підриву людей", - цитує пресслужба керівника Ізюмського РЕМ Віталія Борща.

За його словами, після того, як було ухвалено рішення відновлювати електропостачання, енергетикам спершу довелося чекати, доки свою роботу виконають сапери, а потім діяти в суворій відповідності до їхніх рекомендацій.

"Рухалися суворо у визначених вибухотехніками межах. Влітку доводилося працювати в рекордну спеку, від якої було важко сховатися. Але нашим спеціалістам все вдалося. Відновлено понад 20 км високовольтних ліній електропередачі, встановлено понад 100 опор, змонтовано понад 10 нових трансформаторних підстанцій", - сказав Борщ.

Він зазначив, що участь у відновлювальних роботах у Кам'янці брали фахівці майже всіх РЕМ АТ "Харківобленерго". Щоб фактично наново побудувати електричні мережі та заживити Кам'янку, енергетикам знадобилося майже пів року.

За даними "Харківобленерго", до повномасштабного вторгнення в населеному пункті мешкало понад 600 сімей. На сьогодні повернулося близько 70.