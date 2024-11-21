Події

19:51 21.11.2024

Авіабомбами поранено в четвер шестеро осіб у Костянтинівці

1 хв читати
Авіабомбами поранено в четвер шестеро осіб у Костянтинівці
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок ударів по Костянтинівці були поранені в четвер 6 осіб, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранення різної тяжкості отримали шестеро людей від 60 до 85 років. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані", - написав Філашкін у телеграмі.

Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю, газопровід і лінію електропередач.

"Костянтинівка, як і вся Донецька область, зараз небезпечна для життя. Закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтеся!", - додав начальник ОВА.

 

 

 

Теги: #поранені #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:59 21.11.2024
Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 15, серед них двоє підлітків - влада

Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 15, серед них двоє підлітків - влада

08:36 19.11.2024
На Донеччині під обстрілами окупантів загинули три мирні жителі, семеро поранені

На Донеччині під обстрілами окупантів загинули три мирні жителі, семеро поранені

20:08 15.11.2024
На Донеччині у 2024 році відремонтували сховища у 34 навчальних закладах та 2 лікарнях

На Донеччині у 2024 році відремонтували сховища у 34 навчальних закладах та 2 лікарнях

00:11 14.11.2024
В Донецькій області затвердили примусову евакуацію мешканців Великоновосілківської громади з дітьми

В Донецькій області затвердили примусову евакуацію мешканців Великоновосілківської громади з дітьми

10:09 09.11.2024
В Одесі внаслідок атаки РФ одна людина загинула, 13 поранено

В Одесі внаслідок атаки РФ одна людина загинула, 13 поранено

08:19 09.11.2024
Росіяни минулої доби вбили одного жителя Донецької області, ще п'ятьох поранили

Росіяни минулої доби вбили одного жителя Донецької області, ще п'ятьох поранили

05:12 08.11.2024
У Харкові 18 постраждалих, п'ятеро з них госпіталізовані - Синєгубов

У Харкові 18 постраждалих, п'ятеро з них госпіталізовані - Синєгубов

04:51 08.11.2024
Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджено житлову багатоповерхівку в Харкові, під завалами люди - Терехов

Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджено житлову багатоповерхівку в Харкові, під завалами люди - Терехов

10:08 03.11.2024
Поранено жителів одного із сіл прифронтової громади Запорізької області через ворожу КАБ

Поранено жителів одного із сіл прифронтової громади Запорізької області через ворожу КАБ

19:14 02.11.2024
Через ворожі обстріли двоє загиблих у с. Іванопілля Донецької області

Через ворожі обстріли двоє загиблих у с. Іванопілля Донецької області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" розпорядилося про графіки обмежень світла в п'ятницю з 6:00 до 22:00 однією-двома чергами

Зеленський обговорив із британською делегацією нарощування технологічних спроможностей ЗСУ

Київ уже ухвалив і здійснює низку дипломатичних кроків у зв'язку із застосуванням Москвою нового типу ракети - речник МЗС

Генштаб ЗСУ: на курахівському напрямку точаться бої поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки

Укргідрометцентр попереджає: 22 листопада - пориви вітру з дощем і снігом, хуртовина й ожеледиця

ОСТАННЄ

Залужний і глава МЗС Великої Британії обговорили військову допомогу Україні та зміцнення стратегічного партнерства

Метт Гетц зняв кандидатуру на посади генпрокурора та глави Мін'юсту США

Для відновлення енергопостачання деокупованої Кам'янки на Харківщині фахівцям знадобилося заново побудувати електромережі - "Харківобленерго"

У Силах безпілотних систем підтвердили успішне ураження командного пункту росіян у Курській області

Жовква обговорив із делегацією МЗС Нідерландів поглиблення двостороннього співробітництва у сфері виробництва зброї

Фонд Нормана Фостера презентував економічну стратегію Харкова

США відкидають рішення МКС про видачу ордерів на арешт Нетаньягу і Галанта

УЧХ провів спеціалізований воркшоп для учасників програми REDpreneur.UA

Міністри оборони України та Фінляндії домовилися про подальший розвиток співпраці у сфері military tech, зокрема, у напрямі телекомунікацій

Міністри оборони України та Фінляндії домовилися про подальший розвиток співпраці у сфері military tech, зокрема, у напрямі телекомунікацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА