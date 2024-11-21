Авіабомбами поранено в четвер шестеро осіб у Костянтинівці

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок ударів по Костянтинівці були поранені в четвер 6 осіб, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні ввечері росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби. Поранення різної тяжкості отримали шестеро людей від 60 до 85 років. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані", - написав Філашкін у телеграмі.

Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю, газопровід і лінію електропередач.

"Костянтинівка, як і вся Донецька область, зараз небезпечна для життя. Закликаю всіх: бережіть себе! Евакуюйтеся!", - додав начальник ОВА.