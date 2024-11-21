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19:47 21.11.2024

Жовква обговорив із делегацією МЗС Нідерландів поглиблення двостороннього співробітництва у сфері виробництва зброї

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Жовква обговорив із делегацією МЗС Нідерландів поглиблення двостороннього співробітництва у сфері виробництва зброї

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква провів зустріч із директором департаменту Міністерства закордонних справ Нідерландів із питань політики безпеки Ваутером Юргенсом і директором департаменту Європи Еріком Вестстрате.

Як повідомляє пресслужба президента, Жовква подякував Нідерландам за різнобічну підтримку України на загальну суму майже €9 млрд, а також за вагомий внесок у посилення української протиракетної оборони.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні на тлі посилення масованих російських ракетних ударів перед початком зими. Зазначається, що Україна та Нідерланди домовилися продовжувати роботу з партнерами для зміцнення захисту українського неба.

Крім цього, співрозмовники обговорили поглиблення двостороннього співробітництва у сфері виробництва зброї та посилення колективної безпеки в Європі.

"Ми у Європі маємо більше інвестувати в забезпечення оборонних потреб і витрачати більше на безпеку. Вдячні Нідерландам за інтерес до підтримки українського виробництва озброєння. Розраховуємо на відповідний внесок із метою нарощування його виробництва", - зазначив Жовква.

Також радники глави Офісу президента України Дарія Зарівна та Олександр Бевз обговорили з делегацією МЗС Нідерландів і представниками Центру гуманітарного діалогу Девідом Горманом, Крістаном Бобочеа, Станіславом Середою імплементацію Формули миру, а також шляхи досягнення справедливого, сталого та всеосяжного миру для України.

Зазначається, що сторони погодили подальші кроки для зміцнення підтримки України.

 

Теги: #безпека #нідерланди #співробітництво

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