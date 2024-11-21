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19:27 21.11.2024

УЧХ провів спеціалізований воркшоп для учасників програми REDpreneur.UA

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УЧХ провів спеціалізований воркшоп для учасників програми REDpreneur.UA
Фото: https://redcross.org.ua/news/2024/11/98006/

Український Червоний Хрест (УЧХ) провів у Києві спеціалізований воркшоп з опанування командами базових навичок маркетингу та фінансів для запуску соціальних підприємств і початку роботи з менторами в рамках програми REDpreneur.UA.

"Соціальне підприємництво на рівні організацій Українського Червоного Хреста як один із компонентів Програми REDpreneur.UA демонструє, як соціальні підприємства можуть стати невід'ємною частиною гуманітарної допомоги, розв'язуючи ключові соціальні проблеми там, де звичайний бізнес часто не має можливості працювати. REDpreneur.UA не лише навчає, а й надає практичну допомогу командам у подоланні всіх викликів, що можуть виникнути під час запуску соціальних бізнесів", - ідеться в повідомленні на сайті УЧХ.

На воркшопі були презентовані бізнес-ідеї соціального підприємництва, які команди УЧХ планують реалізувати в рамках проєкту, серед яких: соціальна пральня (забезпечення доступу ВПО та інших вразливих груп населення до базових послуг); інноваційний простір психосоціальної підтримки (забезпечення доступних та інклюзивних послуг для поліпшення добробуту та психічного здоров'я дітей та їхніх батьків); соціальна крамниця одягу (забезпечення доступним одягом малозабезпечених верств населення) та інші.

Перший день воркшопу був зосереджений на створенні ціннісної пропозиції та бізнес-моделі. Учасники вчилися визначати цінності для своїх клієнтів і знаходити ефективні рішення для залучення підтримки.

У другий день команди розбиралися в юридичних і фінансових аспектах соціального підприємництва. Вони отримали рекомендації від фінансових експертів щодо підприємницької діяльності в умовах війни, особливостей оподаткування для некомерційних організацій.

УЧХ очікує, що завдяки підтримці досвідчених менторів та доступу до спеціалізованих консультацій кожна команда учасників зможе максимально реалізувати свій потенціал.

Як було заявлено, раніше учасники вже пройшли онлайн-академію, де отримали знання з основ бізнес-планування, управління фінансами та маркетингових стратегій для соціальних підприємств. Програма також включала стратегічні зустрічі з експертами з Австрійського Червоного Хреста та представниками регіональних філій УЧХ, під час яких обговорювали дотримання вимог і правил, планування наступних кроків і вимоги щодо грантового фінансування.

REDpreneur.UA - це міжнародна франшиза для розвитку підприємництва, яку 2024 року Український Червоний Хрест разом з Австрійським Червоним Хрестом та фондом Neighbour in Need (Австрія) запустили як частину глобальної ініціативи підтримки соціально відповідального підприємництва та економічної стійкості вразливих груп населення.

Програма реалізується на території України з вересня 2024-го по грудень 2025 року.

Вона надає фінансові гранти, коучинг і менторську підтримку, адаптовані до потреб України. Основна мета програми - стати бізнес-інкубаційним центром для соціального підприємництва в Україні, що допоможе створити фінансово стійкі бізнес-моделі, здатні підтримувати місцеву економіку та довгострокову стабільність.

Теги: #допомога #бізнес #redpreneurua #тчху #учх

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