США відкидають рішення МКС про видачу ордерів на арешт Нетаньягу і Галанта

США піддали критиці рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і колишнього глави ізраїльського міністерства оборони Йоава Галанта, повідомляє в четвер The Times of Israel із посиланням на представника Ради нацбезпеки США.

"США "принципово відкидають" рішення МКС про видачу ордерів на арешт Нетаньягу і Галанта за ймовірні воєнні злочини, вчинені Ізраїлем під час війни з ХАМАС", - інформує Times of Israel.

"Ми глибоко стурбовані поспіхом прокуратури з отриманням ордерів на арешт і процесуальними помилками, що викликають занепокоєння і призвели до цього рішення", - заявило джерело видання.

За його словами, США вважають, що МКС "не має юрисдикції щодо цієї справи", оскільки Ізраїль не є членом суду. США також не є стороною Римського статуту.

"Спільно з партнерами, включно з Ізраїлем, ми обговорюємо наступні кроки", - додало джерело.

Водночас представник уряду Великої Британії, за даними The Times of Israel, заявив про повагу Сполученим Королівством до незалежності МКС. "Уряд ясно зазначив, що Ізраїль має право на самооборону відповідно до міжнародного права. Немає жодної моральної рівності між Ізраїлем, демократичною державою, ХАМАС і ліванською "Хезболлою", які є терористичними організаціями", - зазначив представник британської влади.

"Ми, як і раніше, зосереджені на тому, щоб домогтися негайного припинення вогню, щоб покласти край руйнівному насильству в Газі. Це необхідно для захисту цивільного населення, забезпечення звільнення заручників і збільшення гуманітарної допомоги", - додав він.

Раніше в четвер МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і Галанта за дії ізраїльських військових у Секторі Гази.

"Палата попереднього провадження МКС видала ордери на арешт двох осіб - Біньяміна Нетаньягу і Йоава Галанта - за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше починаючи з 8 жовтня 2023 року і щонайменше до 20 травня 2024 року", - ішлося в повідомленні МКС.

Також зазначалося, що палата перед ухваленням цього рішення відкинула заперечення ізраїльської сторони, яка вважала, що МКС не має права розглядати це питання.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС здійснило напад на Ізраїль. У відповідь армія оборони Ізраїлю почала операцію проти ХАМАС.