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19:17 21.11.2024

Міністри оборони України та Фінляндії домовилися про подальший розвиток співпраці у сфері military tech, зокрема, у напрямі телекомунікацій

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Міністри оборони України та Фінляндії домовилися про подальший розвиток співпраці у сфері military tech, зокрема, у напрямі телекомунікацій

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення продуктивної зустрічі в Копенгагені з міністром оборони Фінляндії Антті Хякканеном.

"Фінляндія - один із наших найважливіших партнерів, і я щиро ціную, що співпраця між нашими країнами останніми роками активно розвивається. Обговорили можливості посилення українських оборонних спроможностей на полі бою за допомогою фінських безпекових продуктів. Домовилися про подальший розвиток двосторонньої співпраці у сфері military tech, зокрема, в напрямі телекомунікацій", - написав Умєров у фейсбуці.

Він зазначив, що окремо Україна бачить великі перспективи для партнерства між українськими та фінляндськими підприємствами оборонної промисловості.

"Зі свого боку Україна готова ділитися унікальним досвідом сучасного протистояння країні-агресору, з якою Фінляндія, як і Україна, має спільний кордон. Дякую Антті Хякканену за відкритість до співпраці", - додав міністр.

 

Теги: #міноборони #фінляндія

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