"Укренерго" розпорядилося про графіки обмежень світла в п'ятницю з 6:00 до 22:00 однією-двома чергами

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Графіки погодинних відключень електроенергії в п'ятницю, 22 листопада, застосовуватимуться з 6:00 до 22:00 переважно для двох черг одночасно, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії в телеграм-каналі, з 6:00 до 7:00 та з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга, з 7:00 до 18:00 - дві черги.

НЕК нагадала, що причиною тимчасових обмежень є пошкодження об'єктів енергетики внаслідок 10 масованої атаки РФ 17 листопада.

Енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об'єкти.