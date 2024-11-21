Золоті поклади на понад $83 млрд виявили в Китаї

Значні поклади золота відкрито в провінції Хунань у центральній частині Китаю, передає "Сіньхуа" із посиланням на Геологічне бюро провінції.

Геологи виявили понад 40 золотоносних жил на глибині 2 км на родовищі Wangu у повіті Пінцзян. Їхні сукупні запаси оцінюють у 300 тонн із максимальним вмістом золота в 138 грам на тонну руди.

Запаси на глибині 3 км оцінюються ще більш ніж у 1 тис. тонн, або 600 млрд юанів ($83 млрд).

Для пошуку покладів на родовищі використовувалися нові технології, зокрема тривимірне моделювання.