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07:28 21.11.2024

Графіки аварійних відключень е/е введено в трьох областях

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Графіки аварійних відключень е/е введено в трьох областях

НЕК "Укренерго" запровадила графіки аварійних відключень електроенергії для трьох черг споживачів у Сумській області, а також у Чернігівській та Житомирській області, повідомляє пресслужба АТ "Сумиобленерго".

"Шановні споживачі електроенергії! О 06:54 вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області запроваджено графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черги споживачів за ГАВ", - ідеться в повідомленні.

Крім того, сьогодні також діють графіки планових відключень, зазначили у відомстві.

Також у Житомирській області повідомили про застосування аварійних відключень електроенергії.

"За командою НЕК "Укренерго" в Житомирській області застосовано аварійні відключення електроенергії! ", - ідеться на сайті житомирського обленерго.

Крім того, за командою НЕК "Укренерго", з 07:00 у Чернігівській області застосовано 1, 2 і 3 черги аварійних вимкнень і 1 чергу спеціального графіка аварійних вимкнень, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго" в телеграмі.

 

 

 

 

 

Теги: #аварійні_відключення #сумська_область

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