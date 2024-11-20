Ворог активізувався на времівському напрямку, продовжує інтенсивно атакувати і на покровському

Російські війська в середу активізувалися на времівському напрямку, а також продовжують інтенсивно атакувати і на покровському, повідомляє Генеральний штаб станом на 22:30 середи.

Так, на времівському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень. П'ять ворожих штурмів уже зупинено захисниками в районах Трудового, Костянтинопільського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. Запеклі бої тривають і досі. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Олексіївки та Новодарівки, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.

Інтенсивно атакує противник українських захисників і на покровському напрямку. Упродовж дня агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

Двадцять дві атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще 11 бойових зіткнень тривають. Водночас ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Лисівка, загалом скинувши 15 керованих бомб. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Захисники докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

«За наявною на даний момент інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 223 особи, з них 91 - безповоротно. Знищено один БТР, чотири автомобілі, дві БМП і три баггі. Крім того, пошкоджено міномет і бронетранспортер окупантів», - ідеться у зведенні.

По 23 бойові зіткнення налічується на куп'янському і курахівському напрямках.

Так, на куп'янському противник 23 рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Колесниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На курахівському напрямку на цей час доби налічується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили сім атак противника, 16 атак тривають досі.

Також авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Улакли та Андріївка. Водночас на цьому напрямку Сили оборони знешкодили 127 окупантів, із них 59 - безповоротно. Знищено один танк, дев'ять броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної та сім одиниць мототехніки.

Тим часом на харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці, поблизу Козачої Лопані ворог скинув три керовані авіаційні бомби.

Десять разів ворог атакував на лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного та Тернів. Активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по районах населених пунктів Новоєгорівка та Закитне.

На північному напрямку російські окупанти скинули десять КАБ у районі Сіверська.

На краматорському напрямку противник скинув п'ять авіабомб у районах населених пунктів Часів Яр та Липівка.

Ворог сім разів намагався вклинитися в українську оборону на торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк і Щербинівка п'ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають досі.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.

На придніпровському напрямку українські захисники п'ять разів відбивали атаки російських загарбників.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.