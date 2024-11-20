Омбудсмен надіслав листи ООН і МКЧХ у зв'язку з інформацією про розстріл українських військовополонених на Курщині

Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення в Курській області (РФ), повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Направив листи ООН і МКЧХ щодо цього злочину. Міжнародна спільнота має діяти негайно. Країна-окупант ще раз порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - написав він у телеграм-каналі в середу.