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21:36 20.11.2024

Омбудсмен надіслав листи ООН і МКЧХ у зв'язку з інформацією про розстріл українських військовополонених на Курщині

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Омбудсмен надіслав листи ООН і МКЧХ у зв'язку з інформацією про розстріл українських військовополонених на Курщині

Із соцмереж стало відомо про ймовірний розстріл українських військовополонених, які потрапили в російське оточення в Курській області (РФ), повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Направив листи ООН і МКЧХ щодо цього злочину. Міжнародна спільнота має діяти негайно. Країна-окупант ще раз порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими", - написав він у телеграм-каналі в середу.

 

 

 

Теги: #військовополонені #розстріл

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