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21:18 20.11.2024

Сибіга на зустрічі з Гроссі: Посилення присутності місій МАГАТЕ на наших ядерних об'єктах - необхідна відповідь на загрози ядерної небезпеки з боку РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав штаб-квартиру Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні, де провів детальні переговори з Рафаелем Маріанно Гроссі напередодні засідання Ради директорів.

"Я зазначив, що посилення присутності місій МАГАТЕ на наших ядерних об'єктах - необхідна відповідь на систематичні загрози ядерній безпеці з боку РФ. Я наголосив на нещодавніх безрозсудних ударах Росії по нашій ядерній енергетичній системі та закликав до рішучої міжнародної реакції", - написав він у соцмережі Х.

Міністр сказав, що розгортання місії МАГАТЕ наголошує на глобальному визнанні цих загроз.

"Ми повинні протистояти ядерному шантажу Росії і гарантувати безпеку всього регіону", - зазначив Сибіга.

 

 

 

 

Теги: #магате #зустріч #мзс

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