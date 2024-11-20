Події

20:57 20.11.2024

Нідерланди завершили постачання до Румунії партії F-16 для навчання українських пілотів і техніків

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Нідерланди завершили постачання до Румунії партії F-16 для навчання українських пілотів і техніків

Нідерланди передали два останні винищувачі F-16 у тренувальний центр у Румунії, де українські льотчики і персонал проходять курс навчання, повідомляє Sky News.

"Нідерланди передали останні два з 18 обіцяних винищувачів F-16 навчальному центру в Румунії, де українські пілоти і наземний персонал навчаються льотній справі", - йдеться в повідомленні Sky News на сайті в середу.

Зазначено, що Нідерланди були однією з рушійних сил міжнародної коаліції з постачання Україні винищувачів F-16 для зміцнення її протиповітряної оборони проти російського вторгнення.

Раніше цієї осені Нідерланди зняли з озброєння останні винищувачі F-16. Наприкінці липня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

 

Теги: #літаки #нідерланди

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