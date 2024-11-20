Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

За час російської агресії Україна пройшла через багато жорстоких ударів РФ, необхідно завжди звертати увагу на повітряну тривогу, однак інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні було багато нервів і питань про якусь особливу небезпеку. Хоча скільки жорстоких і підлих ударів Росії ми вже пройшли за цей час. Завжди треба звертати увагу на повітряну тривогу. У нас такий сусід – божевільний", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в середу.

Він підкреслив, що в 1001-й день повномасштабної війни РФ так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого.

"Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає", - зазначив Зеленський.

Президент закликав українців берегти себе, допомагати армії та дбати, зокрема, "щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах". "А ми продовжуємо зміцнювати ППО", - додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада. Посольства Іспанії, Угорщини, Італії та Греції в Україні ухвалили рішення не надавати консульські послуги в середу у зв'язку з підвищеним ризиком повітряних атак після того, як відповідне рішення зранку ухвалили в посольстві США.

Міністерство закордонних справ України на тлі інформації про закриття в середу низки іноземних посольств заявило, що перебуває в постійному контакті з партнерами і наголосило, що загрози обстрілів з боку РФ - щоденна реальність для українців уже понад тисячу днів.