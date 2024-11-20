Трамп вибрав кандидатом на посаду посла США при НАТО колишнього в.о. генпрокурора Вітакера

Обраний президент США Дональд Трамп у середу оголосив, що висуває на місце постпреда США при НАТО колишнього в.о. генпрокурора Метта Вітакера, повідомляє Associated Press (AP).

"Він зміцнить відносини із союзниками по НАТО, стоятиме твердо лицем в лице із загрозами миру і стабільності", - наводить агентство витяги із заяви Трампа.

AP зазначає, що республіканець Вітакер - юрист, не працював у сфері зовнішньої політики.

У 2004-2009 роках він служив прокурором у штаті Айова, пізніше намагався балотуватися в Сенат, з'являвся в передачах ЗМІ. Потім керував апаратом генпрокурора Джеффа Сешнса. Коли Сешнс пішов у відставку на тлі розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року, Вітакер із листопада 2019-го до лютого 2020 року виконував обов'язки генпрокурора.

Він критикував кримінальні справи проти Трампа.

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