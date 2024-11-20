Події

14:15 20.11.2024

На Рівненщині під час пожежі загинули троє дітей, ще одна постраждала

1 хв читати

Троє дітей загинули внаслідок пожежі в Рівненській області, одна дитина постраждала, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сталося це у селі Певжа Дубенського району. До прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч "швидкій" чотирьох хлопчиків 2020, 2022 та 2024 років народження. Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини, намагалися реанімувати інших. На жаль, двох врятувати не вдалося. Дитину 2024 р. н. госпіталізували до лікарні", - ідеться в повідомленні в середу.

За інформацією ДСНС, пожежу ліквідовано до прибуття рятувальних підрозділів. Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку. Причини виникнення пожежі становлюють.

Теги: #рівненщина #пожежа #діти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:23 20.11.2024
Пожежа в Києві в "Комфорт-Тауні" виникла не через падіння дрона - військова адміністрація

Пожежа в Києві в "Комфорт-Тауні" виникла не через падіння дрона - військова адміністрація

08:26 20.11.2024
У Києві загорілася квартира від падіння уламків збитого дрона

У Києві загорілася квартира від падіння уламків збитого дрона

00:04 19.11.2024
Під час повномасштабної війни в Україні щотижня гинули чи отримували поранення 16 дітей - ЮНІСЕФ

Під час повномасштабної війни в Україні щотижня гинули чи отримували поранення 16 дітей - ЮНІСЕФ

19:08 17.11.2024
У Львівській області ліквідували пожежу в спортзалі площею майже 2 тисячі м. кв., ніхто не постраждав

У Львівській області ліквідували пожежу в спортзалі площею майже 2 тисячі м. кв., ніхто не постраждав

08:30 17.11.2024
Унаслідок падіння уламків ракети горять гаражі та автомобіль на Львівщині

Унаслідок падіння уламків ракети горять гаражі та автомобіль на Львівщині

21:25 16.11.2024
На одному з київських ринків під час пожежі постраждало двоє людей

На одному з київських ринків під час пожежі постраждало двоє людей

02:49 16.11.2024
З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 4 дітей - хлопчиків віком від 1 року 7 місяців до 17 років

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 4 дітей - хлопчиків віком від 1 року 7 місяців до 17 років

12:17 15.11.2024
Освітня омбудсмен: Навчання дітей-переселенців лише за місцем проживання - це обмеження їхніх прав

Освітня омбудсмен: Навчання дітей-переселенців лише за місцем проживання - це обмеження їхніх прав

12:39 14.11.2024
На Харківщині внаслідок пожежі загинуло 5 людей, зокрема 4 дитини - ДСНС

На Харківщині внаслідок пожежі загинуло 5 людей, зокрема 4 дитини - ДСНС

12:26 14.11.2024
На промоб'єкті в Полтавській області виникла пожежа через атаку БПЛА, до ранку загасили

На промоб'єкті в Полтавській області виникла пожежа через атаку БПЛА, до ранку загасили

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Військові збили 56 ворожих БПЛА й дві ракети Х-59/69 уночі та вранці в середу

За добу на фронті було 139 бойових зіткнень, більшість на Донеччині

Окупанти втратили майже 1,7 тис військових, 8 танків і 49 артсистем за добу

Власних озброєнь Україні недостатньо, щоб перемогти і вижити - Зеленський в інтерв'ю FoxNews

Прем'єр Данії: Зараз час збільшувати нашу підтримку Україні, без самонав'язаних червоних ліній

ОСТАННЄ

У Києві через ризик повітряних атак закрилися посольства Італії, Угорщини, Греції та Іспанії, посол Польщі працює

Рекордна кількість американців хочуть здійснити покупки з Дня подяки до кіберпонеділка

Попередження посольства США пов'язане зі збільшеною загрозою комбінованої атаки РФ по Україні - джерело

Правоохоронці затримали 5 організаторів схем ухилення за допомогою фіктивних довідок про інвалідність - СБУ

ВР підтримала законопроєкт про забезпечення житлових прав ВПО - нардеп

УЧХ відкрив молодіжну резиденцію на Львівщині

Після ворожих обстрілів в Одесі є аварії на лініях електропередач, водо-, тепло- і газопостачання відновлено - Кіпер

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про ліквідацію МСЕК - нардеп

На місці ворожого обстрілу Херсонщини 19 листопада знайдено тіло місцевого жителя - ОВА

Через ворожий обстріл у передмісті Херсона поранена 17-річна дівчина - Мрочко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА