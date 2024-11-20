На Рівненщині під час пожежі загинули троє дітей, ще одна постраждала

Троє дітей загинули внаслідок пожежі в Рівненській області, одна дитина постраждала, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сталося це у селі Певжа Дубенського району. До прибуття співробітників ДСНС громадяни на власному транспорті везли на зустріч "швидкій" чотирьох хлопчиків 2020, 2022 та 2024 років народження. Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини, намагалися реанімувати інших. На жаль, двох врятувати не вдалося. Дитину 2024 р. н. госпіталізували до лікарні", - ідеться в повідомленні в середу.

За інформацією ДСНС, пожежу ліквідовано до прибуття рятувальних підрозділів. Вогонь пошкодив речі та меблі в кімнаті житлового будинку. Причини виникнення пожежі становлюють.