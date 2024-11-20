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13:32 20.11.2024

ВР підтримала законопроєкт про забезпечення житлових прав ВПО - нардеп

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ВР підтримала законопроєкт про забезпечення житлових прав ВПО - нардеп

Верховна Рада на засіданні в середу підтримала рішення про забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб.

"За - 258", - повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в телеграм-каналі.

Він зазначив, що закон передбачає інвентаризацію нерухомості всіх форм власності для розміщення ВПО.

Також закон дає можливість надавати в оренду ВПО майно освітніх закладів, яке не використовують за призначенням рік поспіль.

ВПО зможуть обирати із цих об'єктів, де саме вони хотіли б проживати, а міжнародні організації тепер мають право в цьому допомагати й робити необхідний ремонт.

ВПО зможуть подавати заявки через пів року після набуття законом чинності.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада #впо

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