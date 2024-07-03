Україна проводить переговори про постачання газу з Азербайджану до ЄС - Зеленський для Bloomberg TV

Україна проводить переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, прагнучи зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам гарантувати енергетичну безпеку, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз розглядаються альтернативні кроки, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", - сказав Зеленський в інтерв'ю Bloomberg TV.

Він заявив, що Україна не хоче продовжувати газовий контракт із Російською Федерацією. "Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші", - наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що зараз питанням можливого транзиту азербайджанського газу до ЄС займаються члени Кабінету Міністрів, зазначивши, що угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками - "одна з пропозицій", які зараз обговорюють.