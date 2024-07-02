"ДТЕК Енерго" за пів року вклав у відновлення своїх ТЕС орієнтовно 1,4 млрд грн власних коштів - компанія

"ДТЕК Енерго" в січні-червні 2024 року інвестував, за попередніми даними, понад 1,4 млрд грн власних коштів у ліквідацію наслідків російських атак і відновлення пошкоджених потужностей ТЕС, повідомляють у пресрелізі компанії у вівторок.

"Робимо все можливе, щоб максимально швидко відновити все, що можна. А після таких масштабів руйнувань відновлення триватиме поступово: до початку опалювального сезону, протягом зими і 2025 року також", - процитовано в релізі слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Він наголосив, що енергетики зараз, як ніколи, відчувають відповідальність перед кожним українцем, особливо напередодні майбутнього опалювального сезону, який Салєєв назвав "черговим і безпрецедентним викликом для кожного".

Загалом цього року компанія планує вкласти в ремонти і відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн, що відповідає торішнім вкладенням.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення РФ атакувала ТЕС "ДТЕК Енерго" понад 180 разів, із них сім масованих атак припали на останні три місяці. Унаслідок обстрілів зруйновано або пошкоджено майже 90% потужностей теплової генерації ДТЕК. За попередніми даними, для їх відновлення необхідно орієнтовно 14-16 млрд грн ($350-400 млн). Це завдані збитки обладнанню та вартість ремонтних робіт.