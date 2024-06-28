Економіка

14:56 28.06.2024

"Інтергал-Буд" відновлює продаж БФК Intergal City

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"Інтергал-Буд" відновлює продаж БФК Intergal City

Компанія "Інтергал-Буд" з липня 2024 року поновлює продаж квартир і апартаментів у своєму флагманському проєкті, багатофункціональному комплексі преміального класу Intergal City, повідомили у пресслужбі компанії.

Активний продаж квадратних метрів у проєкті було призупинено з початку повномасштабного вторгнення. Однак компанія завжди акцентувала на планах відновлення будівництва свого найдорожчого комплексу.

"Intergal City - знаковий об'єкт і для компанії, і для міста. Це один з кращих комплексів, представлених на столичному ринку первинної нерухомості. І після завершення будівництва intergal city стане архітектурною окрасою Києва", - зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

З 1 липня відновить роботу відділ продажу Intergal City за адресою Старонаводницька, 16б. Менеджери компанії проводитимуть консультації як для нових клієнтів, так і для наявних інвесторів проєкту.

За словами Лаєвської, запуску продажу передували підготовчі роботи, зокрема, будівельні. Компанія планує збільшувати їхні темпи та обсяги, планує відновити щомісячні звіти щодо динаміки будівництва.

Багатофункціональний комплекс Intergal City реалізує концепцію work-life balance, об'єднує житловий комплекс, торговельно-розважальний і бізнес-центр, спортивний комплекс із басейном і SPA-зоною. У п'яти житлових вежах загалом 707 квартир, кількість паркомісць удвічі більша.

Згідно з даними порталу новобудов ЛУН, станом на 25 червня ціну квадратного метра підвищено з 73,1-229,8 тис. грн до 104,3-360 тис. грн. Заявлені терміни введення в експлуатацію - четвертий квартал 2026 року (було четвертий квартал 2023 року).

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м. З початку 2024 року девелопер ввів в експлуатацію об'єкти загальною площею 180 тис. кв. м.

Теги: #інтергал_буд

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