Економіка

18:59 27.06.2024

Послуга ремонту квартир у новобудовах затребувана в рамках програм "єВідновлення" та "єОселя" - Alliance Novobud

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Послуга ремонту квартир у новобудовах затребувана в рамках програм "єВідновлення" та "єОселя" - Alliance Novobud

Відзначаючи зростання попиту на послуги ремонту в новобудовах у межах державних програм "єВідновлення" та "єОселя", девелоперська компанія Alliance Novobud (Бровари) розробила три види ремонту квартир, повідомила CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова.

"Квартири з ремонтом сьогодні надзвичайно затребувані. І переселенці з небезпечних регіонів на безпечнішу Київщину, і люди, які втратили житло тут, шукають максимально готове житло. Державні програми "єОселя" та "єВідновлення" дають ресурс це отримати. Ми розробили три варіанти ремонту - і серед нещодавніх договорів уже є оформлені за допомогою держпрограм", - повідомила Міхальова агентству "Інтерфакс-Україна".

Покупцям доступні три опції. White box пропонує чистове оздоблення, з електричною розводкою ($150/кв. м). Формат "Оптимальний" передбачає чистове оздоблення, шпалери під фарбування, ламінат, освітлення, міжкімнатні двері, сантехнічне обладнання тощо ($450/кв. м). Додаткове обладнання квартири кухонним гарнітуром з усією вбудованою технікою обійдеться в $4500. Варіант "Усе готово" включає повне меблювання і текстиль ($650/кв. м).

Опція квартир із ремонтом доступна у всіх броварських комплексах: Krona Park II, Madison Gardens і "Лавандовий".

За словами Міхайльової, послуга ремонту доступна і для нових договорів, і для тих, хто купив квартиру раніше.

"На оздоблення надається річна гарантія, а також поширюється розстрочка від забудовника", - повідомила вона.

Створений у 2007 році Alliance Novobud здав в експлуатацію понад 500 тис. кв. м житла: 27 будинків у складі житлових комплексів "Лісовий квартал", "Зелений квартал", Krona Park, Madison Gardens у Броварах, а також Illinsky House і Montreal House у Києві. У процесі реалізації понад 450 тис. кв. м житла, зокрема один заміський проєкт.

Теги: #alliance_novobud
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