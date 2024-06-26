Економіка

14:41 26.06.2024

ФДМ оголосив конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради держенерготрейдера "ЕКУ"

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ФДМ оголосив конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради держенерготрейдера "ЕКУ"

Фонд державного майна (ФДМ) України розпочав формування наглядової ради державного енерготрейдера АТ "Енергетична компанія України".

"Оголошено конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради "ЕКУ". Згідно з його умовами, кандидати можуть подавати свої заявки до 11 липня 2024 року включно", - повідомляється на фейсбук-сторінці ФДМ у середу.

Серед вимог до кандидатів у НР "ЕКУ" досвід у таких галузях: торгівля електричною енергією та/або газом; корпоративне, цивільне та/або господарське право; фінанси; економіка підприємств; бухгалтерський облік та/або аудит.

У Фонді уточнили, що згідно зі статутом "ЕКУ", її наглядова рада складається з п'яти членів: трьох незалежних і двох представників держави.

Очікується, що процес формування наглядової ради "ЕКУ" буде завершено до кінця липня, зазначили у відомстві.

"Ми очікуємо формування в "ЕКУ" професійної наглядової ради, яка сприятиме досягненню цілей компанії, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках енергоресурсів", - процитовано в повідомленні слова голови ФДМ Віталія Коваля.

Він зазначив, що "ЕКУ" - один із лідерів у трейдингу електроенергією в Україні, який продовжує динамічно розвиватися. За його словами, подальша стратегія компанії передбачає роботу на європейських енергоринках, збільшення частки в постачанні енергоресурсів вітчизняним підприємствам і впровадження перспективних проєктів для гарантування безпеки поставок стратегічним підприємствам.

Оголошення про конкурс розміщено за посиланням: https://hr.spfu.gov.ua/vacancy/240.

ФДМ є органом управління 100% акцій АТ "ЕКУ".

Теги: #еку #фдм

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