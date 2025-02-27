Економіка

11:49 27.02.2025

Ощадбанк та "ЕКУ" домовилися про спільну програму для розбудови енергетики в громадах

3 хв читати
Ощадбанк та "ЕКУ" домовилися про спільну програму для розбудови енергетики в громадах

Ощадбанк та державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") уклали меморандум про співпрацю з метою спрощення процедури та покращення умов кредитування нових енергетичних проєктів у територіальних громадах України.

Як пояснюється в релізі "ЕКУ", сторони створили спільну програму для спрощення фінансування та впровадження енергетичних проєктів на рівні громад. Згідно з меморандумом, "ЕКУ" здійснюватиме економічний та технічний аналіз ініційованих громадами проєктів, які претендують на фінансування. Також компанія пропонуватиме громадам ринкові інструменти для підвищення економічної ефективності й сталості таких проєктів, серед яких співпраця в межах механізмів самовиробництва, агрегованої та балансуючої груп. Розроблені "ЕКУ" економічні моделі проєктів стануть основою для фінансової оцінки їхньої рентабельності та окупності Ощадбанком при ухваленні рішення щодо кредитування.

"За нашим досвідом, одним з бар’єрів розвитку децентралізованої генерації є відсутність відповідної компетенції в переважній більшості невеликих громад. Залучення профільної експертизи "ЕКУ" дасть громадам змогу  оцінити потенціал розвитку власних енергетичних проєктів, які можуть не лише забезпечувати безперебійність енергопостачання чи заміщувати його власною генерацією, а й приносити дохід у бюджет громади", – прокоментував заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Він додав, що Ощад має глибоку експертизу в роботі з енергетичними проєктами будь-якої складності, а його частка на цьому ринку складає понад 31%.

За словами генерального директора "ЕКУ" Віталія Бутенка, компанія  постійно шукає та створює шляхи для посилення саме ринкової парадигми забезпечення безпеки енергопостачання для громад, а поєднання глибокої ринкової експертизи її команди з надійною фінансовою платформою Ощадбанку створює умови для досягнення win-win рішень в одній із найскладніших, але стратегічно важливих галузей енергопостачання.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року глава "ЕКУ" Віталій Бутенко заявив, що компанія хоче зайняти нішу державного оператора розподіленої генерації (РГ) для допомоги комунальним підприємствам і містам з її запуском та роботою. 19 грудня "ЕКУ", асоціація "СІГРЕ – Україна" та Асоціація малих міст України (АММУ) підписали меморандум про співпрацю в розвитку розподіленої генерації в регіонах.

У бліцінтерв’ю "Енергореформі" на початку січня 2025 року Бутенко зазначив, що компанія розвиває спеціальний підрозділ, який буде фокусуватися на комплексній підтримці розбудови розподіленої генерації в регіонах. За його словами, вона визначить список спільних пілотних проєктів для впровадження, відпрацювавши які, зможе масштабувати на рівні інших громад країни.

У бліцінтерв’ю "Енергореформі" наприкінці лютого 2025 директор департаменту розвитку та підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку Євген М’ячин повідомив, що банк в сегменті корпоративного бізнесу за півтора місяці цього року має в підписаних кредитних угодах по енергопроєктах вже EUR40 млн, що майже стільки, як за весь минулий рік – EUR45 млн, тому бачить чітку тенденцію до зростання обсягу фінансування енергетичних проєктів.

Теги: #ощадбанк #еку

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:01 18.01.2025
Ощадбанк припинив роботу столичного відділення біля м.Лук'янівська після обстрілу РФ

Ощадбанк припинив роботу столичного відділення біля м.Лук'янівська після обстрілу РФ

15:40 08.01.2025
СЕО держенерготрейдера "ЕКУ" Віталій Бутенко: Хочемо реалізувати кілька проєктів розподіленої генерації у громадах, щоб потім їх масштабувати

СЕО держенерготрейдера "ЕКУ" Віталій Бутенко: Хочемо реалізувати кілька проєктів розподіленої генерації у громадах, щоб потім їх масштабувати

19:03 07.01.2025
Держпідприємства з балансуючої групи "ЕКУ" за два роки отримали 1,2 млрд грн на оптимізації небалансів е/е – СЕО

Держпідприємства з балансуючої групи "ЕКУ" за два роки отримали 1,2 млрд грн на оптимізації небалансів е/е – СЕО

18:51 07.01.2025
Держенерготрейдер "ЕКУ" розвиває окремий підрозділ для допомоги громадам з розподіленою генерацією – СЕО

Держенерготрейдер "ЕКУ" розвиває окремий підрозділ для допомоги громадам з розподіленою генерацією – СЕО

16:26 10.12.2024
Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу

Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу

18:15 28.11.2024
Ощадбанк встановив системи збереження енергії в більш ніж половині своїх відділень

Ощадбанк встановив системи збереження енергії в більш ніж половині своїх відділень

14:29 20.11.2024
Ощадбанк долучився до програми компенсації 15% вартості української техніки

Ощадбанк долучився до програми компенсації 15% вартості української техніки

12:56 04.10.2024
Проєкт SOERA підтримає ЕКУ у впровадженні світових практик корпоративного управління та цифровізації

Проєкт SOERA підтримає ЕКУ у впровадженні світових практик корпоративного управління та цифровізації

14:41 26.06.2024
ФДМ оголосив конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради держенерготрейдера "ЕКУ"

ФДМ оголосив конкурс із відбору трьох незалежних членів наглядової ради держенерготрейдера "ЕКУ"

18:08 27.01.2023
Держтрейдер "ЕКУ" та турецька Karpowership домовилися розробити проєкт постачання е/е потужністю 500 МВт для України від енергокораблів

Держтрейдер "ЕКУ" та турецька Karpowership домовилися розробити проєкт постачання е/е потужністю 500 МВт для України від енергокораблів

ВАЖЛИВЕ

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

"Укренерго" закликає бізнес підключати до енергосистеми власні резервні генеруючі установки

ОСТАННЄ

Приєднання України до ЄС може статися раніше 2030р., найважче буде агросектору – посол ЄС

McDonald’s Україна в січні підвищив зарплату співробітникам на 15%

Кількість клієнтів McDonald’s Україна в 2024р. зросла на 16%

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025р. з 4,7% до 3,5%

Кошти у спільний з США фонд надходитимуть з нових проєктів через держбюджет, сподівається Свириденко

Корпорація "Біосфера" у 2025р. має намір збільшити виторг на 20%

Fitch знизило рейтинг Nissan до "сміттєвого" рівня

Україна в лютому експортувала майже 3 млн тонн зерна

Перегляд рішень про визначення критичності підприємств подовжено на місяць – Мінстратегпром

Друга хвиля "Власної справи" в 2025 р. принесе 340 підприємцям 81 млн грн

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА