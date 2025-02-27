Ощадбанк та "ЕКУ" домовилися про спільну програму для розбудови енергетики в громадах

Ощадбанк та державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") уклали меморандум про співпрацю з метою спрощення процедури та покращення умов кредитування нових енергетичних проєктів у територіальних громадах України.

Як пояснюється в релізі "ЕКУ", сторони створили спільну програму для спрощення фінансування та впровадження енергетичних проєктів на рівні громад. Згідно з меморандумом, "ЕКУ" здійснюватиме економічний та технічний аналіз ініційованих громадами проєктів, які претендують на фінансування. Також компанія пропонуватиме громадам ринкові інструменти для підвищення економічної ефективності й сталості таких проєктів, серед яких співпраця в межах механізмів самовиробництва, агрегованої та балансуючої груп. Розроблені "ЕКУ" економічні моделі проєктів стануть основою для фінансової оцінки їхньої рентабельності та окупності Ощадбанком при ухваленні рішення щодо кредитування.

"За нашим досвідом, одним з бар’єрів розвитку децентралізованої генерації є відсутність відповідної компетенції в переважній більшості невеликих громад. Залучення профільної експертизи "ЕКУ" дасть громадам змогу оцінити потенціал розвитку власних енергетичних проєктів, які можуть не лише забезпечувати безперебійність енергопостачання чи заміщувати його власною генерацією, а й приносити дохід у бюджет громади", – прокоментував заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Він додав, що Ощад має глибоку експертизу в роботі з енергетичними проєктами будь-якої складності, а його частка на цьому ринку складає понад 31%.

За словами генерального директора "ЕКУ" Віталія Бутенка, компанія постійно шукає та створює шляхи для посилення саме ринкової парадигми забезпечення безпеки енергопостачання для громад, а поєднання глибокої ринкової експертизи її команди з надійною фінансовою платформою Ощадбанку створює умови для досягнення win-win рішень в одній із найскладніших, але стратегічно важливих галузей енергопостачання.

Як повідомлялося, у жовтні 2024 року глава "ЕКУ" Віталій Бутенко заявив, що компанія хоче зайняти нішу державного оператора розподіленої генерації (РГ) для допомоги комунальним підприємствам і містам з її запуском та роботою. 19 грудня "ЕКУ", асоціація "СІГРЕ – Україна" та Асоціація малих міст України (АММУ) підписали меморандум про співпрацю в розвитку розподіленої генерації в регіонах.

У бліцінтерв’ю "Енергореформі" на початку січня 2025 року Бутенко зазначив, що компанія розвиває спеціальний підрозділ, який буде фокусуватися на комплексній підтримці розбудови розподіленої генерації в регіонах. За його словами, вона визначить список спільних пілотних проєктів для впровадження, відпрацювавши які, зможе масштабувати на рівні інших громад країни.

У бліцінтерв’ю "Енергореформі" наприкінці лютого 2025 директор департаменту розвитку та підтримки корпоративного бізнесу Ощадбанку Євген М’ячин повідомив, що банк в сегменті корпоративного бізнесу за півтора місяці цього року має в підписаних кредитних угодах по енергопроєктах вже EUR40 млн, що майже стільки, як за весь минулий рік – EUR45 млн, тому бачить чітку тенденцію до зростання обсягу фінансування енергетичних проєктів.