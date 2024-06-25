СЕО титанової "Велти" Бродський зацікавився подробицями санкцій на активи Фірташа в частині Мотронівського ГЗК

СЕО і співвласник титанової "Велти" зацікавився подовженими санкціями Радою нацбезпеки і оборони України (РНБО) від 24 червня 2024 року, що стосуються, зокрема, українського бізнесмена Дмитра Фірташа і його активів у титановій галузі.

"Цікаві події відбуваються навколо Української титанової галузі, особливо в розрізі санкційної політики та майбутньої приватизації. РНБО прийняла рішення про уточнення санкцій відносно активів Дмитра Фірташа. Цим рішенням анулюється спецдозвіл "Мотронівського ГЗК" на саме Мотронівську ділянку Малишевського родовища. І тут багато цікавого!" - прокоментував він у фейсбуці у вівторок.

За його даними, у 2014 році, до моменту повернення державі Вільногірського ГМК в оренду від Group DF Фірташа і створення Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), ніякого Мотронівського ГЗК не існувало, як і однойменної ділянки. Було єдине родовище - Малишевське.

"Яким чином Малишевське родовище було розділено на частини, не знає ніхто, окрім, буквально декількох людей. Але новий ГЗК раптом зʼявився! Держава вже пʼять років намагається приватизувати ОГХК, але зробити це майже неможливо, тому що запаси сировини Державної компанії вичерпані, тобто всі перспективні поклади знаходяться у власності "Мотронівського ГЗК", який належить Group DF", - зазначає Бродський.

За його словами, держава рішенням РНБО анулює спецдозвіл на розробку Мотронівської ділянки. "Одночасно з тим Держава останнім часом заявляє про термінову приватизацію ОГХК за зниженою ціною, тому що в нас війна!", - коментує експерт.

Глава "Велти" констатує, що в складі Group DF є діючий титановий актив - "Межиріченський ГЗК", який, на відміну від Мотронівського, побудований, працює, але санкцій щодо нього немає, і спецдозвіл не анулюється.

"Враховуючи вище зазначені факти, можу як фахівець титанової галузі спрогнозувати, що найближчим часом спецдозвіл на Мотронівську ділянку Малишевського родовища титанових руд отримає ОГХК. Тим або іншим шляхом. У свою чергу, найближчим часом ОГХК буде терміново продана. Думаю, за дуже привабливою ціною. І дуже привабливому покупцю. Якому? Ну, вважаю, що відсутність санкцій та анулювання спецдозволу на Межиріченське родовище говорять лише за одну версію майбутнього власника ОГХК", - зазначає Бродський, не наводячи імені можливого покупця.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 24 червня 2024 року щодо продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юридичних осіб терміном ще на 10 років. Серед них, зокрема, українські бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс, а також багато російських бізнесменів, зокрема голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, президент-голова правління банку ВТБ Андрій Костін.

Відповідний указ глави держави №376/2024 від 24 червня 2024 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опубліковано на його сайті.

Раніше повідомлялося, що до підрозділу видобутку титанового бізнесу GroupDF входять ТОВ "Межиріченський ГЗК", ТОВ "Валки-Ільменіт". У межах стратегії з розвитку титанового бізнесу Group DF також інвестує в будівництво ще двох нових ГЗК - Стремигородського ГЗК (Житомирська обл.) і Мотронівського ГЗК (Дніпропетровська обл.). Сума вкладених інвестицій у "Мотронівський ГЗК" перевищує $115,7 млн.