Економіка

19:59 25.06.2024

СЕО титанової "Велти" Бродський зацікавився подробицями санкцій на активи Фірташа в частині Мотронівського ГЗК

3 хв читати
СЕО титанової "Велти" Бродський зацікавився подробицями санкцій на активи Фірташа в частині Мотронівського ГЗК

СЕО і співвласник титанової "Велти" зацікавився подовженими санкціями Радою нацбезпеки і оборони України (РНБО) від 24 червня 2024 року, що стосуються, зокрема, українського бізнесмена Дмитра Фірташа і його активів у титановій галузі.

"Цікаві події відбуваються навколо Української титанової галузі, особливо в розрізі санкційної політики та майбутньої приватизації. РНБО прийняла рішення про уточнення санкцій відносно активів Дмитра Фірташа. Цим рішенням анулюється спецдозвіл "Мотронівського ГЗК" на саме Мотронівську ділянку Малишевського родовища. І тут багато цікавого!" - прокоментував він у фейсбуці у вівторок.

За його даними, у 2014 році, до моменту повернення державі Вільногірського ГМК в оренду від Group DF Фірташа і створення Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК), ніякого Мотронівського ГЗК не існувало, як і однойменної ділянки. Було єдине родовище - Малишевське.

"Яким чином Малишевське родовище було розділено на частини, не знає ніхто, окрім, буквально декількох людей. Але новий ГЗК раптом зʼявився! Держава вже пʼять років намагається приватизувати ОГХК, але зробити це майже неможливо, тому що запаси сировини Державної компанії вичерпані, тобто всі перспективні поклади знаходяться у власності "Мотронівського ГЗК", який належить Group DF", - зазначає Бродський.

За його словами, держава рішенням РНБО анулює спецдозвіл на розробку Мотронівської ділянки. "Одночасно з тим Держава останнім часом заявляє про термінову приватизацію ОГХК за зниженою ціною, тому що в нас війна!", - коментує експерт.

Глава "Велти" констатує, що в складі Group DF є діючий титановий актив - "Межиріченський ГЗК", який, на відміну від Мотронівського, побудований, працює, але санкцій щодо нього немає, і спецдозвіл не анулюється.

"Враховуючи вище зазначені факти, можу як фахівець титанової галузі спрогнозувати, що найближчим часом спецдозвіл на Мотронівську ділянку Малишевського родовища титанових руд отримає ОГХК. Тим або іншим шляхом. У свою чергу, найближчим часом ОГХК буде терміново продана. Думаю, за дуже привабливою ціною. І дуже привабливому покупцю. Якому? Ну, вважаю, що відсутність санкцій та анулювання спецдозволу на Межиріченське родовище говорять лише за одну версію майбутнього власника ОГХК", - зазначає Бродський, не наводячи імені можливого покупця.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 24 червня 2024 року щодо продовження санкцій стосовно 390 фізичних і 366 юридичних осіб терміном ще на 10 років. Серед них, зокрема, українські бізнесмени Дмитро Фірташ і Павло Фукс, а також багато російських бізнесменів, зокрема голова правління "Газпрому" Олексій Міллер, президент-голова правління банку ВТБ Андрій Костін.

Відповідний указ глави держави №376/2024 від 24 червня 2024 року "Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" опубліковано на його сайті.

Раніше повідомлялося, що до підрозділу видобутку титанового бізнесу GroupDF входять ТОВ "Межиріченський ГЗК", ТОВ "Валки-Ільменіт". У межах стратегії з розвитку титанового бізнесу Group DF також інвестує в будівництво ще двох нових ГЗК - Стремигородського ГЗК (Житомирська обл.) і Мотронівського ГЗК (Дніпропетровська обл.). Сума вкладених інвестицій у "Мотронівський ГЗК" перевищує $115,7 млн.

 

 

 

Теги: #титан #санкції #фірташ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:07 24.06.2024
Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса, очільників "Газпрому", ВТБ та інших бізнесменів із РФ ще на 10 років

Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса, очільників "Газпрому", ВТБ та інших бізнесменів із РФ ще на 10 років

15:11 24.06.2024
ЄС запровадив санкції щодо білоруського холдингу "БілОМО" в рамках 14-го антиросійського пакету

ЄС запровадив санкції щодо білоруського холдингу "БілОМО" в рамках 14-го антиросійського пакету

10:26 24.06.2024
Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій стосовно РФ

Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій стосовно РФ

12:43 20.06.2024
14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

11:35 20.06.2024
ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

13:15 18.06.2024
ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

ЄС прагне до липня узгодити 14-й пакет санкцій проти РФ - ЗМІ

12:30 18.06.2024
Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

Генсек НАТО закликає розглянути можливість економічного тиску на Пекін через його підтримку Росії

20:48 17.06.2024
Капітан судна українець Салига потрапив під санкції США через постачання озброєння хуситам

Капітан судна українець Салига потрапив під санкції США через постачання озброєння хуситам

14:07 17.06.2024
ЄС продовжив на рік санкції проти РФ за незаконну анексію Криму

ЄС продовжив на рік санкції проти РФ за незаконну анексію Криму

21:36 14.06.2024
У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

У G7 закликали КНР чинити тиск на РФ, щоб та припинила агресію проти України - комюніке

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ

КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.

Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

Ситуація з електропостачанням покращиться в серпні - голова Держенергонагляду

ОСТАННЄ

Офіційний курс гривні у вівторок послабився ще на 10 коп. - НБУ

ЗРОСТАННЯ ВВП УКРАЇНИ В I КВ.-2024 ПРИСКОРИЛОСЯ ДО 6,5% - ДЕРЖСТАТ

Держава надала максимальне "зелене світло" для розвитку розподіленої генерації - голова Держенергонагляду

"Укренерго" підтвердило інформацію про застосування 25 червня графіків відключень е/е цілу добу

УКАБ наполягає на поновленні АМКУ справи про зловживання "УЗ" монопольним становищем на ринку вантажоперевезень агротоварів

Україна вже зібрала 100 тис. тонн урожаю зернових - Мінагрополітики

Зниження облікової ставки з 13,5% до 13% підтримали 9 з 11 членів КМП НБУ - підсумки дискусії

КМП НБУ в думці про динаміку облікової ставки у 2024 р. розділився як 7:4 на користь зниження ще на 0,5-1 п.п.

"Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з доходом 95,17 млрд грн за 2023 р.

Мінвідновлення закликало до 10 липня повернути всі фури з ЄС до України для оновлення документів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА