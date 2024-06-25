"Укренерго" підтвердило інформацію про застосування 25 червня графіків відключень е/е цілу добу

НЕК "Укренерго" підтвердила інформацію про застосування графіків відключень електроенергії 25 червня протягом усієї доби, водночас із 12:00 до 23:00 обсяги обмежень будуть більшими, що на практиці означає відключення більше однієї черги споживачів.

"Причина - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", - повідомив український системний оператор у вівторок.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з Європи. Однак через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримання балансу в енергосистемі, тож диспетчерський центр "Укренерго" змушений вживати заходів і з обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Як поінформували в НЕК, 24 червня через недостатню ефективність застосованих обленерго заходів обмеження споживання протягом дня здійснювалися додаткові обмеження. Зокрема, з 13:00 до 15:48 у Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення. Також із 13:00 до 23:00 було збільшено обсяги обмежень у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Крім того, 24 червня вдень захистом відключалася високовольтна магістральна лінія в південному регіоні. Знеструмлювалися споживачі "Миколаївобленерго", проте за 40 хвилин енергоживлення було відновлено в повному обсязі, лінію повернуто в роботу.

За даними "Укренерго", 25 червня імпорт електроенергії здійснюватиметься протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 26524 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1295 МВт.

Станом на ранок вівторка без енергопостачання залишалися 457 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській і Херсонській областях, з технічних причин - в Одеській і Сумській.

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/2985