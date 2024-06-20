Економіка

15:15 20.06.2024

Єврокомісія посилила вимоги до українських перевізників у межах транспортного безвізу

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До Угоди про вантажні перевезення (так званий транспортний безвіз) між Україною та Європейським Союзом внесено доповнення, що посилюють вимоги до української сторони.

Відповідно до інформації, поширеної в четвер Європейською комісією, угода продовжується до 30 червня 2025 року з мовчазним продовженням іще на шість місяців.

Водночас із метою "підвищення ефективності реалізації" до Угоди внесено нові вимоги.

Зокрема, згідно з оновленою версією, від українських транспортних операторів можуть вимагати мати із собою документи, що підтверджують дозвіл на міжнародні перевезення та дотримання Угоди, вимагати документи, що підтверджують, що порожні перевезення безпосередньо пов'язані з транзитною або двосторонньою операцією, згідно з Угодою.

Також вимагатимуть підвищити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов'язань за Угодою, зокрема у сфері боротьби з шахрайством, підробленням водійських документів та порушеннями безпеки дорожнього руху, які можуть призвести до втрати прав на надання транспортних послуг, передбачених Угодою.

Крім того, до Угоди внесено так зване захисне застереження, що дає змогу призупинити дію Угоди в певних географічних регіонах, якщо ринок автомобільних перевезень у цьому регіоні зазнає серйозних порушень, пов'язаних з Угодою".

Теги: #безвіз #угода #транспорт

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