Економіка

19:20 18.06.2024

Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

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Збитки українського агросектору за два роки війни перевищили $10 млрд - Мінагрополітики

Прямі збитки українського агросектору за два роки від початку широкомасштабного вторгнення Росії сягнули понад $10 млрд, тож треба прискорити темпи його відновлення для гарантування внутрішньої та світової продовольчої безпеки, заявив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на форумі сільського господарства майбутнього (Forum for the Future of Agriculture).

Він нагадав, що Україна є одним зі світових лідерів експорту зернових та олійних культур і відновлення сільськогосподарської галузі забезпечить стабільність світових продовольчих ринків.

"Через російську агресію українські аграрії зазнали значних втрат. Від знищення сільськогосподарської техніки на загальну суму 5,8 млрд доларів до втрати та руйнування тваринницьких ферм на понад 250 млн доларів. А міжнародні ціни на продовольство в 2022 році зросли приблизно на 35%. Тільки після налагодження нових шляхів експорту вдалося стабілізувати ситуацію. Тому для відновлення українського агросектору необхідна підтримка", - навела його слова пресслужба Міністерства аграрної політики.

В.о. міністра наголосив на необхідності довгострокових проєктів із підтримки українського агросектору. Одним із них є програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility.

Висоцький зазначив, що збільшення виробництва продукції з доданою вартістю - це внесок в енергетичну безпеку України та Європейського Союзу. За його словами, Україна - потенційно може виробляти з різних видів відходів сільськогосподарської діяльності достатньо біоетанолу та біометану.

Він також наголосив на необхідності запровадження пільгового страхування для агровиробників.

Теги: #війна #збитки #агросектор

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