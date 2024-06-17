Економіка

16:21 17.06.2024

Брак робочої сили може стати ключовим фактором для української економіки в наступні місяці - ІЕД

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Брак робочої сили може стати ключовим фактором для української економіки в наступні місяці - ІЕД

У бізнес-середовищі триває скорочення кількості працівників і поглиблення проблеми пошуку кваліфікованих кадрів, що може стати ключовим фактором для української економіки в наступні місяці.

Такими є основні результати опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES) Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з ними, у травні рейтинг перешкод для бізнесу не зазнав суттєвих змін. Трійка лідерів серед них залишається незмінною вже кілька місяців: небезпека працювати (перепона для 56% опитаних), брак робочої сили (49%), зростання цін (46%).

"56% зазначили, що небезпека ведення ділової активності є найбільшою перешкодою - і такого високого показника не було навіть на початку війни. Найбільше на це скаржиться великий бізнес. Також знову актуалізувалася проблема електропостачання: порівняно з квітнем на неї скаржаться вдвічі більше підприємств (21% - у квітні, 41% - у травні)", - наведено в дослідженні слова експерта ІЕД Євгена Ангела.

Водночас в ІЕД зазначили, що вперше за два роки відсоток українського промислового бізнесу, який працює на повну потужність, перевищив 15% і становив 18% у травні, тоді як у квітні цей показник був 13%.

Крім того, знизилася частка компаній, яким складно припустити, що буде з діяльністю за два роки - із 38,2% у квітні до 30,9% у травні.

Показник невизначеності у дворічній перспективі поступово знижується з лютого цього року. Тоді він становив 50,6%, тепер - 30,9%, і це найнижче значення з жовтня 2022-го.

В ІЕД наголосили, що помітна чітка тенденція до стагнації або зниження позитивних очікувань на дворічний період.

"Тобто бізнес розуміє, що робитиме через два роки, але не бачить це майбутнє позитивним. Найімовірніше, тому що він дедалі більше звикає до думки, що війна триватиме довго", - пояснила виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

Водночас вона додала, що оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємствах і загальноекономічного середовища в піврічній перспективі зростають. Відповідно, респонденти не очікують погіршення ситуації ні на власних підприємствах, ні загалом в економіці країни.

Підприємства вже майже рік стабільно мають портфель замовлень на більш ніж три місяці. Середній термін нових травневих замовлень становив 3,4 місяця, що дещо вище за рівень квітня (3,3 місяця), але відповідає рівню березня цього року (3,4 місяця).

Крім того, у травні 2024 року порівняно з квітнем індекс відновлення ділової активності (ІВДА) зріс із 0,33 до 0,40 (за шкалою від -1 до +1). Як пояснили в ІЕД, це сталося завдяки збільшенню частки підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність є кращою, ніж у 2023 році, - з 45,3% у квітні до 55,4% у травні. Водночас про погіршення ділової активності заявили 15,1% (12% у квітні), нічого не змінилося для 29,4% (42,7% місяцем раніше).

У травневому опитуванні NRES узяли участь 534 українські промислові підприємства всіх розмірів, що розташовані у 21 з 27 областей України. Польовий етап 25-ї хвилі дослідження тривав з 20 до 31 травня 2024 року.

Теги: #іед #бізнес

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