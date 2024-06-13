DFC і Proparco мають намір надати по $50 млн ЄБРР у 2025 р. для покриття ризиків із торговельного фінансування України

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) і компанія Французького агентства розвитку (AFD) Proparco планують розділити ризики з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) з торговельного фінансування України наступного року на суму $100 млн, повідомив ЄБРР у четвер.

"Обидві організації мають намір надати до $50 млн кожна у вигляді гарантій поділу ризиків для підтримки експорту та імпорту найважливіших товарів. Ця угода ґрунтується на плані, розробленому торік фінансовими інститутами розвитку для співпраці в галузі спільного інвестування в приватний сектор України", - йдеться в релізі.

Як зазначено на сайті Proparco, французьке агентство під час Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні разом із DFC підписало Меморандум про взаєморозуміння, метою якого є вивчення можливості розподілу ризиків з ЄБРР.

"Оголошуючи про намір приєднатися до програми TFP (Trade Facilitation Programme - ІФ-У) ЄБРР, Proparco бажає збільшити підтримку українського приватного сектору, а також експортерів та імпортерів країни", - наголошується в публікації компанії.

Proparco - дочірня компанія групи Французького агентства розвитку (AFD Group), що опікується приватним сектором і вже 45 років працює над сприянням сталому розвитку в економічних, соціальних та екологічних питаннях. Її статутний капітал станом на 2023 рік становив EUR1,35 млрд. Proparco веде свою діяльність у 115 країнах, її діяльність зосереджена на таких секторах, як: інфраструктура, з акцентом на відновлюваних джерелах енергії, агропромисловість, фінансовий сектор, охорона здоров'я, освіта.

Згідно з інформацією на сайті AFD, 1 липня цього року відкриється офіс представництва Французького агентства в Києві, на майдані Незалежності.

"Цей офіс буде спільно з Expertise France дочірньою компанією групи AFD, яка вже працює в країні. Мета AFD Group - стати постійним партнером українських учасників розвитку в державній і приватній сферах", - зазначено в повідомленні.

AFD планує виділити до 2027 року EUR400 млн у вигляді позик і EUR50 млн як пожертвування.

DFC був створений 2019 року і є урядовою установою для фінансування розвитку США. Співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних світових проблем. Зокрема, корпорація інвестує в різні сектори, включно з енергетикою, охороною здоров'я, інфраструктурою, сільським господарством, малим бізнесом і фінансовими послугами.