Економіка

20:41 13.06.2024

DFC і Proparco мають намір надати по $50 млн ЄБРР у 2025 р. для покриття ризиків із торговельного фінансування України

2 хв читати
DFC і Proparco мають намір надати по $50 млн ЄБРР у 2025 р. для покриття ризиків із торговельного фінансування України

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) і компанія Французького агентства розвитку (AFD) Proparco планують розділити ризики з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) з торговельного фінансування України наступного року на суму $100 млн, повідомив ЄБРР у четвер.

"Обидві організації мають намір надати до $50 млн кожна у вигляді гарантій поділу ризиків для підтримки експорту та імпорту найважливіших товарів. Ця угода ґрунтується на плані, розробленому торік фінансовими інститутами розвитку для співпраці в галузі спільного інвестування в приватний сектор України", - йдеться в релізі.

Як зазначено на сайті Proparco, французьке агентство під час Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні разом із DFC підписало Меморандум про взаєморозуміння, метою якого є вивчення можливості розподілу ризиків з ЄБРР.

"Оголошуючи про намір приєднатися до програми TFP (Trade Facilitation Programme - ІФ-У) ЄБРР, Proparco бажає збільшити підтримку українського приватного сектору, а також експортерів та імпортерів країни", - наголошується в публікації компанії.

Proparco - дочірня компанія групи Французького агентства розвитку (AFD Group), що опікується приватним сектором і вже 45 років працює над сприянням сталому розвитку в економічних, соціальних та екологічних питаннях. Її статутний капітал станом на 2023 рік становив EUR1,35 млрд. Proparco веде свою діяльність у 115 країнах, її діяльність зосереджена на таких секторах, як: інфраструктура, з акцентом на відновлюваних джерелах енергії, агропромисловість, фінансовий сектор, охорона здоров'я, освіта.

Згідно з інформацією на сайті AFD, 1 липня цього року відкриється офіс представництва Французького агентства в Києві, на майдані Незалежності.

"Цей офіс буде спільно з Expertise France дочірньою компанією групи AFD, яка вже працює в країні. Мета AFD Group - стати постійним партнером українських учасників розвитку в державній і приватній сферах", - зазначено в повідомленні.

AFD планує виділити до 2027 року EUR400 млн у вигляді позик і EUR50 млн як пожертвування.

DFC був створений 2019 року і є урядовою установою для фінансування розвитку США. Співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних світових проблем. Зокрема, корпорація інвестує в різні сектори, включно з енергетикою, охороною здоров'я, інфраструктурою, сільським господарством, малим бізнесом і фінансовими послугами.

 

 

Теги: #єбрр #proparco #фінансування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 08.06.2024
Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

Країни НАТО не підтримали створення фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, обговорюють нову пропозицію

10:02 06.06.2024
"Укрнафта" та "Укргідроенерго" освоять EUR300 млн, які виділяє ЄБРР на підтримку енергетики

"Укрнафта" та "Укргідроенерго" освоять EUR300 млн, які виділяє ЄБРР на підтримку енергетики

17:54 28.05.2024
ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах EUR1,5 млрд на рік

ЄБРР підтримуватиме Україну до кінця війни в межах EUR1,5 млрд на рік

12:39 25.05.2024
ЄБРР з партнерами з України шукають найкращий шлях допомогти їй вижити наступної зими

ЄБРР з партнерами з України шукають найкращий шлях допомогти їй вижити наступної зими

15:39 24.05.2024
Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

Від початку повномасштабної війни Україна залучила понад $85 млрд зовнішнього фінансування - Шмигаль

13:27 15.05.2024
Дві третини українців підтримують довгострокове збільшення фінансування безпеки та оборони - соцопитування

Дві третини українців підтримують довгострокове збільшення фінансування безпеки та оборони - соцопитування

20:44 10.05.2024
Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО

Канада виділить понад $55 млн на зміцнення української ППО

19:47 09.05.2024
Сольський підбив підсумки за основними напрямами фінансування агросектору у 2022-2024 роках

Сольський підбив підсумки за основними напрямами фінансування агросектору у 2022-2024 роках

07:11 01.05.2024
ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн

ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн

07:35 23.04.2024
Україна отримає 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великої Британії

Україна отримає 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великої Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 13%

Конференція з відновлення в Берліні запустила проєкти на EUR16 млрд

Графіки відключень е/е в середу можуть застосовуватися на годину менше - "Укренерго"

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

ОСТАННЄ

IFC має намір профінансувати будівництво "Галнафтогазом" ВЕС 150 МВт

НАБУ направило до суду справу про завдання збитків ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

"Укрнафта" планує побудувати у 2024 р. ще близько 100 МВт газової генерації

"Метінвест" має стратегію переходу до виробництва "зеленої" сталі, є проєкти з нарощування випуску окатишів DRI - CMO

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 13%

"Енергоатом" найближчими днями виведе в плановий ремонт енергоблок 1000 МВт

"Київтеплоенерго" придбає 15 когенераційних установок сумарною потужністю 60,5 МВт за 1,125 млрд грн

"Укрнафта" планує залучити фінансування Deutche Bank на будівництво маневреної генерації

Девелопер Ocean Mall готує його до відкриття до кінця року і готовий брати участь у приватизації Ocean Plaza

Банкіри переважно очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 0,5-1 в.п. з 14 червня - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА