Економіка

19:18 13.06.2024

НАБУ направило до суду справу про завдання збитків ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

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НАБУ направило до суду справу про завдання збитків ДП "Укрспирт" на 55 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відправили на лаву підсудних сімох учасників схеми реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами.

Як повідомила пресслужба НАБУ, слідством встановлено, що у 2017-2020 роках ДП "Укрспирт" оголосило тендери на закупівлю такого палива. У них перемогли приватні компанії, які поставили понад 20 тис. тонн палива за завищеними цінами.

Для створення видимості прозорості аукціонів у них було забезпечено участь технічних учасників. У результаті дії схеми держпідприємство зазнало збитків на суму понад 55 млн грн.

Семи особам, причетним до схеми, 30 травня 2023 року повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ІФ-У). Троє з них на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт", інші четверо - підприємці та бухгалтери приватних товариств.

Розслідування було завершено в серпні 2023 року.

НАБУ застерегло, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

 

 

 

Теги: #укрспирт #збитки

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