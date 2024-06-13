"Енергоатом" найближчими днями виведе в плановий ремонт енергоблок 1000 МВт

Найближчими днями НАЕК "Енергоатом" виведе в ремонт ще один енергоблок-тисячник ВВЕР-1000 у межах виконання планової ремонтної кампанії у 2024 році.

"З огляду на це та зростання споживання електроенергії в липні дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. Але з іншого боку, саме такий графік ремонтів дасть змогу восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії", - повідомила компанія в Телеграм-каналі в четвер.

Як поінформували в НАЕК, цього року ремонти проводяться на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попереджувальні ремонти з моменту її окупації не здійснюються.

Роботи виконуються за графіком ремонтної кампанії, погодженим НЕК "Укренерго". Графік складено оптимально і враховує всю складність ситуації з енергопостачанням.

"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні", - заявив голова компанії Петро Котін.