DFC повідомила про нові програми страхування політичних ризиків в Україні

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) у середу оголосила про новий пакет фінансування, який включає в себе операції зі страхування політичних ризиків для України на суму понад $350 млн, повідомляється на сайті DFC.

"Уряд США усвідомлює ці проблеми безпеки і здійснює кроки, щоб допомогти залучити капітал у приватний сектор України. Ми використовуємо наші унікальні інструменти, особливо страхування політичних ризиків, а також кредити, гарантії за кредитами та інвестиції в акціонерний капітал, щоб зміцнити довіру інвесторів до України в цей критичний момент", - сказав генеральний директор DFC Скотт Натан у своєму виступі на конференції з відновлення України в Берліні (URC2024).

Як наголошується в повідомленні DFC, загальна вартість чотирьох нових угод оцінюється в $357 млн, унаслідок чого обсяг транзакцій DFC в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії становив $848 млн, а загальний портфель - $1,6 млрд.

Нові угоди є лише частиною ширшого пакета, про який Натан оголосив на конференції, де він також зустрівся зі світовими лідерами та іншими чиновниками, котрі опікуються фінансуванням розвитку.

Угоди зі страхування політичних ризиків включають програму перестрахування на суму $50 млн, організовану Aon і розповсюджувану ARX, українською дочірньою компанією Fairfax Financial Holdings Limited, для створення портфеля полісів страхування від воєнних ризиків для компаній, що працюють в Україні, і для підтримки ARX в розширенні пропозиції зі страхування від воєнних ризиків в Україні.

Крім того, до них також входить $150 млн на страхування політичних ризиків для підтримки наявних операцій у сільськогосподарському експортному секторі України; контракт зі страхування політичних ризиків на суму понад $152 млн з українською компанією, що працює у виробничому секторі; і $5 млн на страхування політичних ризиків для підтримки доступу українських студентів до вищої освіти в умовах війни.

Водночас DFC не назвав деякі організації, які беруть участь у цих угодах, через загрозу військової відплати щодо компаній, які працюють для допомоги Україні.

Крім того Скотт Натан оголосив про надання гарантії кредитного портфеля ПроКредит Банку Україна на суму $28 млн. Спонсором угоди виступила USAID, яка підтримає кредитування українського малого бізнесу і стимулюватиме інвестиції в український бізнес, особливо в сільськогосподарський сектор, що працює над зміцненням продовольчої безпеки в Україні.