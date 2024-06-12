Економіка

16:31 12.06.2024

"Укрфінжитло" та Японія співпрацюватимуть для розвитку доступного житла в Україні

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ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло", Київ) і Японське агентство житлового фінансування (JHF) уклали меморандум про співпрацю у сфері доступного житла.

Відповідну угоду підписали голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер і головний виконавчий директор JHF Йошида Хідео під час Конференції з відновлення в Берліні (URC2024).

"Впевнений, що наша більш тісна співпраця матиме позитивний вплив на український ринок іпотечного кредитування. єОселя є унікальним інноваційним диджиталізованим продуктом і ми готові ділитися також своїми напрацюваннями. Ми йдемо до того, аби програма поступово ставала масштабнішою і якомога більше українців могли придбати власне якісне і сучасне житло на вигідних умовах", - цитується Мецгер у пресрелізі "Укрфінжитла".

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" працює в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У програмі бере участь вісім банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк "Глобус", Sky Bank і АТ "Банк Кредит Дніпро".

Теги: #японія #укрфінжитло

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