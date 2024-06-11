Економіка

20:59 11.06.2024

Світовий банк виділяє $47 млн грантів Україні на Re-PoWER

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Світовий банк виділяє додаткове грантове фінансування $47 млн для проєкту з відновлення енергозабезпечення в зимовий період і постачання енергоресурсів (Re-PoWER).

Відповідну зміну до грантових угод за проєктами Світового банку підписали у вівторок, 11 червня, регіональний директор СБ Аруп Банерджі та міністр фінансів Сергій Марченко на полях Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні.

У пресрелізі Мінфіну на його сайті уточнюють, що ці кошти спрямують на забезпечення мешканців Харкова послугами з центрального теплопостачання - за їхньою допомогою планують закупити і встановити теплове обладнання.

Мінфін нагадав, що раніше було також оголошено про підписання подібного документу щодо додаткового грантового фінансування за проєктом HOPE на дрібні та середні ремонти житлових будинків, частково пошкоджених унаслідок збройної агресії Росії.

Уточнюється, що згадані грантові кошти будуть надані через Цільовий фонд підтримки, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF).

За підсумками зустрічі Марченка минулого тижня в Києві з віцепрезиденткою Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані, Арупом Банерджі та новопризначеним директором у справах України, Молдови та Білорусі Бобом Сомом, Мінфін повідомив, що на сьогодні є доступне грантове фінансування через фонд URTF Світового банку на $820,5 млн, з якого $540 млн уже отримано Україною.

Згідно з інформацією на сайті СБ станом на 4 червня, на проєкт Re-PoWER за потреби $500 млн з URTF було виділено $200 млн, а на проєкт HOPE - відповідно $162,5 млн із $800 млн.

 

 

 

 

Теги: #грант #мінфін

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