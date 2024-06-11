Економіка

16:13 11.06.2024

ЄІБ працює над створенням загальноєвропейського механізму для єкспорту товарів в Україну

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ЄІБ працює над створенням загальноєвропейського механізму для єкспорту товарів в Україну

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) працює над створенням загальноєвропейського механізму експортних кредитних гарантій на суму EUR300 млн для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну, повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Рада оголосити в Берліні, що ми завершуємо створення загальноєвропейського механізму експортних кредитних гарантій на суму EUR300 млн для малих і середніх компаній в ЄС, які експортують товари або послуги в Україну. Він має запрацювати до кінця 2024 року. Це важливий крок у підтримці економіки України та допомозі на шляху до успішного вступу до ЄС. Це також відповідає важливій ринковій потребі щодо страхового покриття для інвесторів та експорту в Україну. Завдяки цій програмі ми знижуємо ризики для інвестицій та експорту", - повідомила вона за підсумками Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Президентка ЄІБ переконана, що після завершення війни європейський бізнес виявить значний інтерес до участі у відновленні.

Теги: #єіб

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