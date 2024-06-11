Економіка

12:00 11.06.2024

Питання української енергетики є для нас одним із головних на порядку денному - Шольц

1 хв читати
Питання української енергетики є для нас одним із головних на порядку денному - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що питання української енергетики є для партнерів одним із головних на порядку денному.

"Питання енергетики є для нас одним із головних на порядку денному. Щодня Росія обстрілює українську енергетичну інфраструктуру. Попри постійні атаки, поки що вдається тримати енергозабезпечення в робочому стані", - сказав він на конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Він зазначив, що Німеччина допомагає в ремонті та захисті підстанцій і мереж, а також інвестиціями в декарбонізацію, енергоефективність і децентралізацію енергосистеми.

"Коли ми говоримо про відновлення України, ми говоримо про відновлення країни - майбутнього члена Європейського Союзу", - додав канцлер.

Шольц наголосив, що відновлення України приносить користь усім залученим сторонам.

Теги: #відновлення #шольц #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 11.06.2024
Кулеба: Шлях до відновлення України розпочинається з ППО, чим менше руйнувань, тим менше потрібно відновлювати

Кулеба: Шлях до відновлення України розпочинається з ППО, чим менше руйнувань, тим менше потрібно відновлювати

13:09 11.06.2024
Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

12:14 11.06.2024
Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

12:14 11.06.2024
Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

12:13 11.06.2024
ІнГЗК "Метінвесту" під загрозою зупинення через постанову Кабміну про збільшення частки імпортованої е/е до 80% як гарантії її стабільних поставок

ІнГЗК "Метінвесту" під загрозою зупинення через постанову Кабміну про збільшення частки імпортованої е/е до 80% як гарантії її стабільних поставок

11:58 11.06.2024
Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

11:43 11.06.2024
Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

11:35 11.06.2024
Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

11:25 11.06.2024
Шмигаль: НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики

Шмигаль: НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики

19:12 10.06.2024
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання понад 95 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

Україна має намір побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації у 2024 р. і ще 4 ГВт у найближчі роки - Зеленський

Графіки погодинних відключень е/е у вівторок через відсутність економії продовжено з 14:00 до 23:00 - "Укренерго"

НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу та вимогами до його достатності

Інфляція в Україні у травні зросла до 0,6%, у річному виразі до 3,3% - Держстат

ОСТАННЄ

Мобілізація співробітників вплинула на роботу 81% компаній-членів AmCham - опитування

НБУ збільшив у 1,5 раза кредитний потенціал банків новою структурою капіталу та вимогами до його достатності

"Укренерго" залучить EUR30,4 млн німецького KfW на реконструкцію об'єкта в західному регіоні

Шмигаль: Відновлення енергетики - серед головних пріоритетів у межах роботи Платформи донорів для України

Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків

ФДМ з другої спроби продав націоналізований завод м'ясної оболонки "ПентоПак"

Енергетична безпека та системи ППО є пріоритетами в підтримці України - спецпредставник США Пріцкер

"Інтерпайп" вирішує проблему нестачі людей кількома способами - HR-директор

Ворожі атаки на об'єкти нафтової інфраструктури не вплинуть на ринок пального - директор "А-95"

"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА