Питання української енергетики є для нас одним із головних на порядку денному - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що питання української енергетики є для партнерів одним із головних на порядку денному.

"Питання енергетики є для нас одним із головних на порядку денному. Щодня Росія обстрілює українську енергетичну інфраструктуру. Попри постійні атаки, поки що вдається тримати енергозабезпечення в робочому стані", - сказав він на конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Він зазначив, що Німеччина допомагає в ремонті та захисті підстанцій і мереж, а також інвестиціями в декарбонізацію, енергоефективність і децентралізацію енергосистеми.

"Коли ми говоримо про відновлення України, ми говоримо про відновлення країни - майбутнього члена Європейського Союзу", - додав канцлер.

Шольц наголосив, що відновлення України приносить користь усім залученим сторонам.