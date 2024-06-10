Економіка

19:10 10.06.2024

Енергетична безпека та системи ППО є пріоритетами в підтримці України - спецпредставник США Пріцкер

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Енергетична безпека та системи ППО є пріоритетами в підтримці України - спецпредставник США Пріцкер

Енергетична безпека та системи ППО є пріоритетними напрямами в підтримці України, повідомила спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Не може бути економічного процвітання без безпеки, а безпека дає змогу запустити економіку та інвестування (...) У найближчому майбутньому Україні потрібно буде більше систем ППО. Електроенергія - це надзвичайна необхідність. Нині це найвищий пріоритет, але це не означає, що ми маємо фокусуватися лише на цьому. Глобальна спільнота має зосередитися на підтримці України, і ми повинні підтримувати більше ніж один напрям одночасно", - повідомила Пріцкер під час форуму Німецького фонду Маршалла США (German Marshall Fund USA (GMF) напередодні Ukraine Recovery Conference 2024 у понеділок.

За її словами, енергетична безпека і ППО є найважливішими компонентами для підтримки економіки та інвестиційного клімату в Україні. США вже спрямували $824 млн для розв'язання проблем в енергетичній галузі, з якими зіткнулася Україна, зазначила спецпредставник.

Пріцкер також наголосила, що проєкти відновлення розпочинаються з локального лідерства і можливості визначити ідеї та напрями, які потребують підтримки.

Спецпредставник зазначила, що американський уряд допомагає Україні створити основу для пріоритезації проєктів і розподілу ресурсів на місцевому рівні.

Крім того, важливим напрямом залишається управління ризиками в проєктах відновлення.

"Нам потрібні інструменти управління ризиками. Компанії не інвестуватимуть без страхування, тож на конференції ми оголосимо про розширення різних інструментів управління ризиками", - повідомила Пріцкер.

 

Теги: #ппо #пріорітети #енергобезпека

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