"Інтерпайп" вирішує проблему нестачі людей кількома способами - HR-директор

Українська промислова компанія "Інтерпайп" розв'язує проблему нестачі фахівців кількома способами, повідомив директор із персоналу групи Віталій Пахомов в інтерв'ю GMK Center.

За його словами, причин нестачі персоналу також кілька: від'їзд людей за кордон через бойові дії, мобілізація працівників (понад 10% від загальної їх кількості). Крім того, залишається природна плинність персоналу, яка була і до війни. А з травня з'явився додатковий ризик - посилення мобілізаційного законодавства; особливо гостра ситуація склалася в Нікополі.

"За поточних підходів до бронювання заводи "Інтерпайпу" ризикують зупинитися через відсутність робочих рук. Уже зараз дефіцит персоналу становить 12%, а на деяких ділянках - і 25%. Понад 10% робітників мобілізовано (зокрема понад 20% від кількості чоловіків до 60 років), частина людей виїхала безповоротно, решта - наслідок природної плинності персоналу, яка була і до війни. З початку повномасштабного вторгнення через різні причини ми втратили значну кількість персоналу, яку не вдається відшкодувати наймом", - сказав HRD.

Він уточнив, що різко скоротився потік зовнішніх претендентів, тобто чоловіків призовного віку, тоді як жінки та пенсіонери можуть бути задіяні тільки на деяких виробничих ділянках. Це сталося частково через міграцію населення в більш віддалені від бойових дій регіони, частково через страх негайної мобілізації під час постановки на військовий облік при прийомі на роботу.

"По-друге, ми очікуємо, що частина людей просто не вийде на зміну через посилення мобілізаційного законодавства і страх отримати повістку дорогою на роботу або додому. За законом ми можемо забронювати не більше ніж 50% від чисельності персоналу, решту потенційно маємо "віддати" фронту. Особливо гостра ситуація в Нікополі, який з липня 2022 року є зоною бойових дій", - зазначив директор із персоналу.

Пахомов додав, що весь останній рік чисельність працівників компанії, які служать у лавах ЗСУ або інших силових структур, перебуває на рівні 950 осіб. На сьогодні з армії на робоче місце вже повернулася 61 людина за демобілізацією. Адаптація демобілізованих співробітників стала важливим новим напрямом роботи з персоналом. У разі загибелі під час бойових дій співробітника або його родича першого ступеня споріднення компанія одноразово виплачує 100 тис. грн, а також на постійній основі підтримує сім'ї загиблих, де є діти.

Топменеджер зазначив, що виділеної для металургійної галузі 50-відсоткової квоти бронювання недостатньо. "З посиленням мобзаконодавства ми можемо втратити більшу частину другої половини й замінити їх не зможемо. Половина людей на ділянці не зможе виконати виробниче завдання ні на 50%, ні на 20%, ні на 1%. Якщо за технологією на прокатному стані в зміну мають працювати десять людей, а фактично є дев’ять, це означає, що люди працюватимуть із більшою інтенсивністю і нехтуючи якимись допоміжними операціями, які виконають понаднормово. Це компенсується матеріально, але призводить до накопичення втоми й не може тривати довго. Але навіть з урахуванням цієї тимчасової можливості ми не зможемо працювати, коли на зміні буде половина необхідної кількості персоналу", - пояснив HR-директор.

Він зазначив, що важливо враховувати, що 50-відсоткове бронювання стосується загальної кількості військовозобов'язаних у компанії, до числа яких не належать уже мобілізовані - тобто чим більше працівників ідуть за мобілізацією, тим менше можна забронювати тих, хто залишився працювати.

Одним із варіантів вирішення поліпшення ситуації, на думку директора, може бути поширення на металургію 100-відсоткового бронювання, яке застосовується для підприємств паливно-енергетичного комплексу. Ще одним рішенням може бути реальний запуск "економічного бронювання", залежно від рівня зарплати. Тобто коли до чинної системи 50-відсоткового бронювання додається ще "економічне бронювання" тих співробітників, які мають неброньовані спеціальності.

"Якби запровадили таку опцію, я думаю, компанія пішла б на те, щоб забронювати більшість своїх співробітників. Хорошим варіантом може бути повне бронювання за певним переліком критичних професій, на які неможливо швидко перекваліфікуватися. Наприклад, перевчити стропальника або штабелювальника можна за місяць, а сталевара, машиніста стана, токаря або оператора верстата з ЧПК потрібно навчати до року для набуття базових навичок і кваліфікації, а для досягнення цільової кваліфікації потрібні роки", - наголосив Пахомов.

"Ми вважаємо, що власні зусилля підприємств у прифронтових регіонах не зможуть вирішити проблему нестачі персоналу без зміни системи бронювання. Без таких змін не можна відкидати сценарію зниження обсягів виробництва, що негативно і для компанії, і для держави", - вважає топменеджер.

Говорячи про зарплати на підприємствах групи, Пахомов повідомив, що наразі "Інтерпайп" є лідером галузі за рівнем середньої зарплати - це відбулося після березневого підвищення окладів у середньому на 20%. Згідно з динамікою за минулий рік, середня зарплата виробничого персоналу зросла на 37% - до 23 тис. грн порівняно з 2022-м. Таке торішнє зростання пояснюється загальним підвищенням окладів на 15% у березні, низькою базою порівняння 2022 року, в якому було багато простоїв, а також зростанням обсягу виробництва, що призвело до зростання преміальної частини в зарплаті.

"У нинішніх умовах важлива не тільки фінансова мотивація, а й інші заходи підтримки. Ми повністю зберегли корпоративну медичну страховку, безкоштовний корпоративний транспорт, компенсації за харчування. Квоти з літнього оздоровлення дітей порівняно з довоєнними збільшили в рази, фактично всі заявки на відпочинок у літньому таборі від батьків дітей віку 7-14 років задоволені, компанія компенсувала 80% вартості путівки. Для нас важливим є і поліпшення умов роботи співробітників. Ми суттєво збільшили фінансування ремонтів побутових приміщень на підприємствах (їдальні, душові та ін.)", - пояснив HRD.

Він уточнив, що до початку війни загальна облікова чисельність співробітників була на рівні 10,5 тис. осіб, активна кількість - 10 тис. Потім були міграція і мобілізація, і зараз загальна облікова чисельність - близько 9,5 тис., активна - 8 тис. осіб. Різниця виникає за рахунок мобілізованих, які продовжують значитися в штаті, жінок у декреті тощо. Тобто з початком повномасштабного вторгнення кількість активного персоналу скоротилася приблизно на 20%, або 2 тис. осіб.

Зараз "Інтерпайп" працює над вирішенням цієї проблеми за кількома напрямами. Наприклад, навчання нових працівників, аутсорсинг, залучення жінок на виробництво, робота з молодими кадрами.

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник безшовних труб і залізничних коліс. Її продукцію постачають у понад 80 країн світу через мережу торговельних офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.