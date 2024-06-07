Економіка

20:48 07.06.2024

Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

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Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

Основний напрям Стратегії розвитку агропродовольчого сектору щодо впровадження земельної реформи - відновлення забруднених унаслідок воєнних дій земель для безпечної роботи аграріїв, а також забезпечення прозорого, інвестиційно привабливого ринку землі, спрощення процедур відведення земельних ділянок, повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства Людмила Шемелинець.

"Перед нами стоїть завдання розмінування, обстеження земель щодо їхньої придатності для використання та відновлення угідь. Також серед основних завдань - завершення інвентаризації земель", - наводить пресслужба Мінагрополітики її слова на презентації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року в Києві в п'ятницю.

За словами заступника міністра, створюється реєстр, до якого буде внесено відомості про забруднені земельні ділянки.

Крім того, Шемелинець наголосила на важливості вільного доступу до інформації про ринок земель сільгосппризначення та оцінки вартості ділянок.

"Уже запущено моніторинг ринку земель. Система відображає інформацію про кількість проданих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, їхню площу та середню ціну за гектар. Кожні два тижні публікується оновлена інформація. Уже триває робота над запуском моніторингу земельних відносин, який міститиме дані про стан справ у сфері земельних відносин від дев'яти різних суб'єктів - Державного земельного кадастру, Мін'юсту, Державної судової адміністрації, ДПС, Держводагенства, Держстату та ін.", - розповіла заступник міністра.

Вона висловила впевненість, що це дасть змогу більш комплексно розуміти стан, динаміку та проблемні питання в земельній сфері на рівні територіальних громад, оперативно реагувати й ухвалювати ефективні управлінські рішення. Дані моніторингу будуть публічними, що дасть змогу покращити і громадський контроль за діяльністю органів влади.

Говорячи про оцінку вартості землі, заступник міністра повідомила, що на завершальному етапі запровадження є пілотний проєкт щодо масової оцінки земель. Він визначатиме критерії оцінки земель, щоб вона була максимально наближена до ринкової.

Крім того, за ініціативи Мінагрополітики Держгеокадастр запустив портал Національної інфраструктури геопросторових даних, у якому вже зареєстровано 95% територіальних громад.

"Це ефективна система, яка містить 40 видів різної інформації. Про землю, дороги, заповідники, лінії електропередач тощо. Одне із завдань Мінагрополітики - інтеграція геопорталу з іншими державними реєстрами та синхронізація з відповідними європейськими системами", - резюмувала заступник міністра.

 

Теги: #земельна_реформа #проєкт

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