Економіка

12:27 07.06.2024

Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів

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Україна в реструктуризації євробондів розраховує на часткове списання боргу - міністр фінансів

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу, найближчим часом переговори будуть публічними, заявив міністр Сергій Марченко.

"Ми зараз проводимо переговори з кредиторами з приводу реструктуризації і, зокрема, це передбачає часткове списання боргів. Тому очікуйте новин", - сказав він на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

"Найближчим часом ці переговори будуть публічними, і ми зможемо з вами окремо щодо них переговорити", - додав міністр, відповідаючи на запитання із залу.

Як повідомлялося, Україна 10 серпня 2022 року одержала згоду власників 13 випусків її єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну $22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд, на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці. Тоді реструктуризація не передбачала списання боргу.

Ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів. Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Напередодні затвердження МВФ у березні 2023 року нової чотирирічної програми розширеного фінансування для України (EFF) на $15,6 млрд група офіційних кредиторів України ("Паризький клуб") за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку надала фінансові гарантії для цієї програми. Вони передбачають на період її дії (2023-2027 роки) продовження паузи (standstill) з виплат Україною боргу країнам групи. Умовою такої відстрочки є аналогічні дії з боку приватних зовнішніх кредиторів України, переважно власників єврооблігацій.

Своєю чергою Мінфін України 24 березня 2023 року заявив, що уряд країни на час програми зобов'язується вжити низку заходів з управління державним зовнішнім боргом, щоб досягти низки цілей: відновити боргову стійкість; зберегти ліквідність; зменшити дефіцит фінансування та створити необхідні умови для участі комерційного сектору у відновленні економіки.

"Українська влада розгляне кілька альтернативних сценаріїв реалізації необхідного режиму погашення боргу, щоб максимізувати ефективність і успіх процесу, пам'ятаючи про мету відновити доступ України до ринку якомога швидше. Український уряд найняв фінансових і юридичних консультантів для підтримки цього процесу", - зазначив тоді Мінфін.

Згідно з його заявою, відомство очікувало початку переговорів із власниками єврооблігацій на $20 млрд про нову реструктуризацію на початку 2024 року, щоб завершити їх не пізніше середини 2024 року.

Міжнародний валютний фонд нещодавно заявив, що державний борг України потребує "глибокого врегулювання". У матеріалах МВФ відсутня пряма згадка про бажаність часткового списання боргу, водночас МВФ заявляє про необхідність для України знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році. Як додаткові цілі під час реструктуризації, окрім зниження боргу до 82% ВВП, зазначено також зменшення витрат на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями до 1-1,8% ВВП.

Теги: #реструктуризація #євробонди #мінфін

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