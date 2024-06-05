Економіка

11:53 05.06.2024

"Біосфера" продала потужності з виробництва підгузків, прогнозуючи скорочення народжуваності в Україні

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"Біосфера" продала потужності з виробництва підгузків, прогнозуючи скорочення народжуваності в Україні

Корпорація "Біосфера", одна з найбільших в Україні на ринку товарів для дому, продала потужності з виробництва дитячих підгузків (ТМ Bambik), прогнозуючи скорочення народжуваності в Україні, повідомив її СЕО Андрій Здесенко на Business Breakfast від "Forbes Україна".

"Ми продали лінію з виробництва, оскільки бачимо, як скоротилася наша аудиторія. Ми прогнозуємо, на жаль, значне зменшення народжуваності наших (українських - ІФ-У) діток, і тому ми прийняли рішення", - сказав Здесенко.

За його словами, виробничі лінії було продано дружній українській компанії - конкуренту і партнеру "Біосфери" з Тернополя. "Біосфера" залишається дистриб'ютором продукції.

"Ми прийняли рішення в таких умовах продати лінію дружній компанії - конкуренту, партнеру, українській. Вони сконцентрували у себе в Тернополі виробництво. Виробляють для нас за тією моделлю, за якою ми виробляли для них. Тому ми продали обладнання, але, по суті, залишаємося гравцем на ринку підгузків. Вони нам виробляють за дуже агресивними цінами, за трансферними цінами..." - сказав СЕО "Біосфери".

Здесенко наголосив, що "Біосфера" не пішла з ринку товарів для дітей, але більше не є виробником підгузків.

Він також зазначив, що компанія зосередилася на виробництві чаю.

"Замість підгузків ми виробляємо чай, і інвестиції в (його - ІФ-У) виробництво дорівнюють інвестиціям у підгузки", - сказав Здесенко.

Раніше корпорація "Біосфера" вивела на food-ринок новий продукт - чай під брендом Graff Brilliant taste. У створення виробництва на момент запуску було інвестовано EUR3 млн.

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 20 років. Її продукція представлена на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі - понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO service, ЛайKit.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно з французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.

Корпорація "Біосфера" в перші дні війни завершила всі бізнес-відносини на ринках РФ і Білорусі.

Теги: #підгузки #біосфера

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